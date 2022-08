Un grupo de jóvenes sufre golpes de calor y desmayos tras estar encerrados en un autobús a 40 grados

Con las altas temperaturas que se extienden a lo largo de nuestro país, resulta imposible apenas salir a la calle y no poner a funcionar el aire acondicionado. Ante esto, debemos evitar exponernos al máximo calor posible, algo que estos jóvenes no pudieron evitar.

Este grupo de chicos y chicas volvían de la celebración del festival Arenal Sound en Borriana, Castellón. Cuando subieron al autobús de vuelta a Alicante (con una media de dos horas de trayecto), todo parecía tranquilo. Sin embargo acabaron soportando un viaje sin ventilación, sin aire acondicionado y sin la posibilidad de parar para respirar aire.

Un viaje de tortura

El no funcionamiento del aire lo causaba una avería en el sistema del aire acondicionado, y a causa de esta situación, todos los pasajeros comenzaron a marearse, a sudar de manera excesiva e incluso a llorar de estrés y ansiedad.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo de la aplicación Tik Tok, una joven cuenta la experiencia junto a imágenes del autobús en esos angustiosos instantes. El grupo de jóvenes toleraba temperaturas que rozarían los 40 grados, algo que parece imposible de concebir en un medio de transporte.

Desesperados, cuando en alguna ocasión veían pasar a la policía golpeaban las ventanas pidiendo ayuda, algo que las autoridades no escucharon. El conductor, que no dejó en ningún momento bajar al grupo a tomar algo, acabó cediendo al paso de media hora, y cuando pudieron bajar del autobús, la mayoría de chicos y chicas se desplomaba de mareos y golpes de calor. Mientras, otros no pudieron parar de vomitar o se quedaron paralizados debido a la ansiedad.

Al lugar de los hechos tuvieron que acudir los servicios médicos y dar asistencia al grupo de jóvenes que tan afectado estaba. Y aun así, a pesar de las atenciones de los servicios de salud, muchos quedaron con varios efectos perjudiciales debido a las altísimas temperaturas.