El grito desesperado de un gallego por demostrar que no está muerto: "Soy Pedro Salgado y estoy vivo"

Está vivo, podemos certificarlo. Pero, además, tiene una fe de vida que lo acredita. Es lo que ha tenido que llegar a hacer Pedro Salgado, un vecino de Betanzos, al que llevan confundiendo con otro, ya fallecido, desde la década de los 80. "El problema se remonta a cuando fui a renovar el DNI. Me lo enviaron nuevo pero con el número cambiado", explica.

Desde entonces los problemas se acumulan. Pese a que la autoridad reconoció su error, los problemas burocráticos se siguen sucediendo. "Llegaron a embargarme esta casa", dice. Porque le confunden con otro Pedro Salgado, con el mismo número de documento de identidad, pero residente en Vigo. "Ese hombre, ahora fallecido, tenía muchas deudas y recayeron sobre mi", se lamenta.

"No podían darle carnet de conducir a un muerto"

Abogados, papeleos y más problemas. Intentó dar de baja su coche pero no pudo porque figuraba como muerto, y hace unas semanas no consiguió renovar su carnet de conducir. Al pasar el examen psicotécnico no le pudieron expedir el documento. "Me dijeron que no le podían dar un carnet de conducir a un muerto", cuenta todavía sorprendido.

Pese a las incomodidades que todo esto ha ocasionado, Pedro Salgado, el vivo, nos atiende con una sonrisa y certifica, una vez más, que está vivo