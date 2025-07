Grave un menor a punto de ahogarse en una piscina de Madrid: Junio, el mes con más muertes por esta causa en España

Un menor de 17 años ha sido salvado este miércoles por la tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la piscina municipal de verano de Casa de Campo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. El incidente ocurrió en torno a las 18:00 horas del miércoles, cuando los socorristas detectaron la presencia de un joven sumergido en el fondo del agua. Con la ayuda del personal del recinto, procedieron a sacarlo de la piscina y empezaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según Emergencias Madrid, el menor presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. La actuación rápida y coordinada del equipo fue determinante para mantenerlo con vida hasta la llegada del equipo médico.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil continuaron con las maniobras de RCP al llegar a la instalación. Tras varios minutos de esfuerzo, consiguieron revertir la parada y recuperar el pulso del joven. Una vez estabilizado, fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos. Además, un psicólogo de Samur atendió a los acompañantes del menor y la Policía Municipal de Madrid prestó apoyo a los servicios de emergencia durante toda la intervención. Los agentes escoltaron el convoy sanitario hasta el hospital para agilizar el traslado del menor, en estado crítico.

Alarma por los datos de ahogamientos

El incidente se produce en un contexto preocupante. Junio de 2025 ha sido el mes con más muertes por ahogamiento en España desde que hay registros. Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se han registrado 73 fallecidos, una media de un ahogamiento cada diez horas. El dato supera el récord anterior, de junio de 2017, cuando se contabilizaron 71 víctimas. Además, en lo que va de año ya han fallecido 211 personas por esta causa, lo que convierte al primer semestre de 2025 en el más trágico de la última década en espacios acuáticos.

Cómo detectar un ahogamiento a tiempo

Identificar un ahogamiento no siempre es evidente, ya que en muchas ocasiones no va acompañado de gritos, chapoteos ni movimientos desesperados. En la mayoría de los casos, las señales son silenciosas y sutiles: una persona que se mantiene muy quieta, que parece estar mirando al vacío o que inclina la cabeza hacia atrás con la boca fuera del agua, puede estar sufriendo un episodio de ahogamiento. También es señal de peligro que la persona no responda cuando le hablan o que intente nadar sin avanzar.

El ahogamiento suele desarrollarse en apenas unos segundos. Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, entre 20 y 30 segundos pueden bastar para que una persona pierda el conocimiento si no recibe ayuda inmediata. Por eso, los profesionales insisten en que la vigilancia debe ser constante, activa y cercana, especialmente cuando hay menores en el agua, que pueden pasar desapercibidos incluso en piscinas con socorristas.

Entre las recomendaciones básicas están evitar distracciones al supervisar a menores, no confiar en flotadores como método de seguridad y reconocer las situaciones de peligro. Además, aprender maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) puede marcar la diferencia en los primeros minutos mientras llegan los servicios de emergencia. La prevención y la educación son herramientas clave para reducir el número de víctimas por ahogamiento cada verano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com