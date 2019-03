Gomendio: "Dependerá de las Universidades cuando llegue el dinero a los alumnos"

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha estado en Espejo Público donde ha explicado sobre el sistema de becas Erasmus Plus que "Ahora con Erasmus Plus se definen unas horquillas y hemos tomado la decisión de donde nos situamos dentro de esa horquilla. Los becarios van a conocer desde el principio cuales son las cuantias que les corresponde".

En cuanto al retraso de pagos en las becas Erasmus, ha apuntado a la tardanza en recibir información por parte de las comunidades autónomas. "Las ayudas se reparten tan pronto recibimos la información de las universidades, por nuestra parte vamos a intentar agilizar el sistema. Todos podemos colaborar", ha señalado.

Montserrat Gomendio, ha instado a incentivar a los profesores, al entender que el actual modelo educativo les ofrece "una carrera plana que no motiva a aquellos que hacen esfuerzos por mejorar".

Gomendio ha señalado que el problema no se trata de "salarios altos o no", sino en ofrecer una carrera docente. "Ahora no se incentiva, es un sistema plano, el profesor se incorpora como funcionario y a partír de ahí desarrolla una carrera plana que no motiva a aquellos que hacen el esfuerzo por mejorar", ha aseverado.