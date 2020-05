Gobierno y comunidades discuten cómo terminar el curso escolar del coronavirus y preparar el siguiente

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se reúne en la Conferencia Sectorial de Educación para abordar de forma telemática con los consejeros educativos de todos los gobiernos autonómicos las medidas sanitarias a adoptar el próximo curso escolar ante los diferentes escenarios de evolución de la pandemia del coronavirus.

¿Un curso con clases divididas?

El Ministerio de Sanidad ya ha trasladado indicaciones para que se mantengan dos metros de separación en espacios como los centros educativos. Esta medida se mantendrá mientras no existan otros métodos más efectivos en la prevención de contagios como una vacuna, a la que Celaá aludió la semana pasada. En una entrevista, Celaá dijo que, de no haber vacuna en septiembre, las aulas tendrán que reducir su número de alumnos. "Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente", explicó la ministra. Desde el Ministerio de Educación señalan que Celaá planteaba únicamente una "hipótesis" y, en todo caso, serán las comunidades autónomas quienes ajustarán las medidas sanitarias a la realidad de sus centros educativos. "Es evidente que el próximo curso será diferente incluso si hay vacuna, porque hay que tener en cuenta también lo que ha pasado este último trimestre", afirma una portavoz de Educación en referencia a la enseñanza a distancia que siguen más de ocho millones de estudiantes españoles tras el cierre de sus centros educativos.

¿Cómo terminar el curso?

La última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 15 de abril, abordó la manera de cerrar este curso alterado por el coronavirus. La reunión concluyó con un acuerdo anunciado por la ministra Celaá para que la "promoción general" fuese la norma general a final de curso y el tercer trimestre, que los estudiantes siguen desde casa, sea considerado de "repaso y refuerzo". Un día después, el Ministerio admitía que algunas comunidades como Euskadi y las gobernadas por PP y Ciudadanos (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia) se descolgaban del acuerdo. Estas últimos reclamaron a Celaá que se concretara criterios comunes de evaluación para toda España. En la reunión Celaá también trata con los consejeros la reapertura de los centros educativos durante la desescalada.

Las comunidades en fase 1 pueden abrirlos para desinfectarlos y se permite el trabajo administrativo. Con la fase 2, prevista como pronto a finales de mayo, algunos alumnos podrán volver a las aulas, voluntariamente, a recibir clases de refuerzo en pequeños grupos. Tanto los sindicatos docentes como las organizaciones estudiantiles se oponen a estas clases presenciales en junio porque exponen a riesgos de salud tanto a profesores como alumnos. El plan de desescalada del Gobierno permitirá también en la fase 2 la reapertura de los centros de educación especial y los de educación infantil para aquellos escolares cuyos padres tengan que regresar a sus puestos de trabajo.