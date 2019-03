El Gobierno aclara que no prohibirá la venta de perros y gatos en las tiendas de mascotas

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado este martes que la ley de comercio y tenencia responsable de perros y gatos que ultima el Gobierno no prohibirá la venta de estas mascotas en las denominadas pajarerías.



García Tejerina ha precisado en los pasillos del Senado que no habrá prohibiciones, pero sí se pondrán condiciones para las que compras no se hagan de una manera "impulsiva" para que los animales no sufran.



Se trata, ha insistido, de "regular pidiendo o comprometiendo a los ciudadanos para que sean responsables de esos animales" y que "se les dé el trato y el respeto que todos deseamos para nuestras propias mascotas".



El texto que prepara el Gobierno prevé disposiciones específicas para criadores, establecimientos de acogida y particulares con el fin de que la tenencia de una mascota se lleve a cabo con responsabilidad y para minimizar los abandonos.



Según las asociaciones protectoras de animales, España ocupa los primeros puestos de los países europeos con mayor tasa de abandono de animales de compañía.