"Un gitano nos dijo que no se podía jugar al fútbol"

Un senegalés ha relatado en Espejo público lo ocurrido anoche en el barrio de Besòs en Barcelona. Allí un gitano mató de un disparo en el abdomen a un joven senegalés, miembros de la comunidad subsahariana.



"Había tres chicos jugando al fútbol en la calle. Llega el chico gitano y dijo 'aquí no se puede jugar'. Eso a las cinco de la tarde", relata Mubai. Luego dos gitanos junto a su padre bajaron a la calle y sucedió el trágico tiroteo.



El propio Mubai se muestar consternado y reconce estár "muy triste".



"Estoy muy triste, no he dormido en toda la noche. Pero yo no tengo miedo a la muerte. Era un chico que era muy buena persona", asegura.



Por último, Mubai anuncia que esperan que la justicia actúe, pero reconoce no tener miedo: "Vamos a esperar a la justicia. Vi cinco disparos, pero no tengo miedo de la vida ni la muerte".