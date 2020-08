Giro en el accidente de Móstoles: "Yo lo vi, vi la videollamada de mi sobrina como me pedía ayuda"

Los agentes investigan cómo homicidio el accidente de tráfico que costó la vida a tres personas en Móstoles, Madrid. La Guardia Civil busca a dos hermanos de una de las víctimas.

Los investigadores creen que fueron estos dos hermanos los causantes de ese siniestro. La única superviviente, una niña de 12 años, les grabo con el móvil golpeándose contra el coche.

Fuerte despliegue policial

Un fuerte despliegue policial rodea el Tanatorio sur de Madrid. Allí los familiares han hablado. "Fueron detrás de ellos y estuvieron embistiendo el coche hasta que no los sacaron de la carretera no pararon. Hasta que no los mataron no descansó" afirma Tamara, cuñada de un fallecido.

La Guardia Civil de Tráfico ha delegado la investigación en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Tres Cantos, según han informado fuentes del instituto armado.

La videollamada desde el coche

"Yo ví la videollamada de mi sobrina y como nos pedía ayuda" afirma entre lágrimas Gema, hermana de un fallecido. La menor llamó a casa pidiendo ayuda. Ahora los investigadores están revisando la grabación y los vídeos del teléfono.

La Guardia Civil investiga si fue una disputa entre miembros de la misma familia fue el detonante de la persecución que desencadenó en el accidente mortal la madrugada del lunes en la antigua carretera de Extremadura, en el municipio madrileño de Móstoles, en el que fallecieron tres personas, entre ellas una menor de edad, y una niña de 12 años resultó herida grave.