Gana un millón de euros en la lotería y se disfraza para no ser reconocido por su familia y amigos

Un ganador de la lotería en Jamaica ha querido ocultar su rostro para permanecer en el anonimato tras hacerse con 1.035.406 euros (158.400.000 dólares jamaicanos). El ganador, identificado como A. Campbell, acudió a recoger sus ganancias con una máscara de 'Ghostface', el personaje de las películas de 'Scream'.

Campbell, según publica la cadena estadounidense Fox, se mareó cuando descubrió que había el Super Lotto de Jamaica, el equivalente a la Primitiva española, después de comprar un boleto. "Lo descubrí la misma noche. Normalmente, anotaba los números del sorteo (televisado), comía y luego revisaba mis números. Miré mi boleto y corrí a mi baño y dije: '¡Gané! ¡Gané!'", cuenta.

Con esta famosa máscara ha quedado registrado en las fotos de la entidad que le ha entregado el cheque ganador. Las fotografías, publicadas en Twitter, muestran al hombre firmando los papeles y el cheque de esta guisa.

Campbell parece haber contemplado cómo manejar el dinero de manera responsable. "Quiero conseguir una casa bonita. No la he encontrado todavía, pero la buscaré pronto. Me gusta manejar el dinero", cuenta.

