Galicia comienza una desescalada gradual en función de la incidencia acumulada

Tras tres semanas de cierre total de la hostelería y meses de cierres perimetrales entre ayuntamientos, Galicia comienza este viernes una desescalada que será gradual en función de la situación epidemiológica de cada territorio. El descenso en el número de casos y el alivio de la presión hospitalaria han hecho posible estas medidas, aunque la Xunta hace un llamamiento a no confiarse porque la situación todavía es complicada.

La Xunta de Galicia ha establecido 3 niveles según la incidencia acumulada de cada localidad. Tan solo 10 ayuntamientos de toda la comunidad mantendrán el cierre perimetral y la hostelería cerrada, los 10 que superan en estos momentos los 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

En el resto de las localidades la hostelería podrá, por fin, reabrir sus puertas, aunque tendrá que hacerlo con restricciones. En el nivel 2 tan solo se podrá servir al 50% en terraza, y en el nivel 3 se podrá atender en terraza y también al 30% en interior. El sector ya ha mostrado su preocupación ante esta situación ya que a pesar de las ganas de volver a trabajar, aseguran que con estas limitaciones es inviable mantenerse.

En estos dos niveles se permite también la movilidad. Se han establecido áreas entre las que los ciudadanos podrán moverse entre ayuntamientos siempre que la localidad de destino se encuentre en la misma situación epidemiológica que la de origen.

A partir de este viernes también están permitidas en el nivel 2 y 3 de la desescalada, las reuniones de personas no convivientes con un límite de 4 personas. El Presidente de la Xunta ha pedido prudencia para no tener que volver a cerrar, algo que, asegura, no dudará en hacer si nos datos no acompañan. Lo cierto es que, con todas las precauciones posibles, será la primera vez en varias semanas que la gran mayoría de los gallegos podrán reunirse con alguien más que las personas con las que conviven.

Además, este fin de semana se reabren también los centros comerciales en toda la comunidad, y a partir del lunes se retoman las clases presenciales en las universidades. Para tratar de que esta vuelta sea lo más segura posible, a lo largo de este sábado y domingo se realizará un cribado entre los estudiantes.