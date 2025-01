Fran Fajardo, sobre la investigación a Anabel Pantoja por las lesiones de su hija: "Tienen que ser convincentes"

El juez instructor del caso del bebé de Anabel Pantoja ha solicitado las grabaciones de seguridad del centro comercial donde se encontraban los padres de la niña el día en que la llevaron al hospital. La decisión judicial llega en medio de una investigación que sigue abierta y en la que los progenitores niegan cualquier responsabilidad en las lesiones de la menor.

Según ha revelado Canarias 7, los hechos ocurrieron cuando David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja y padre de la bebé, se encontraba en el coche junto a la niña mientras la madre realizaba unas compras. En su declaración, el padre explicó que la pequeña comenzó a llorar intensamente, lo que lo llevó a sospechar que podría estar atragantándose. "Le metí el dedo en la boca para ver si tenía algo atascado, pero como seguía llorando, decidimos ir directamente al hospital", afirmó Rodríguez.

Las lesiones no cuadran con la versión de los padres

El problema radica en que el relato de los progenitores no explicaría de manera convincente el traumatismo craneoencefálico detectado en el hospital. Las autoridades consideran que la gravedad de la lesión requiere una causa clara, y hasta el momento, la versión de los padres no parece justificar la magnitud del golpe en la cabeza de la menor.

Por ello, el juez ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial. Uno de los detalles que han llamado la atención de los investigadores es que la pareja no estacionó dentro del aparcamiento del centro comercial, sino en el exterior, según ha explicado el periodista de Canarias 7 Fran Fajardo. Se busca determinar si en algún momento ocurrió un incidente que pudiera haber causado la lesión a la niña. "Tienen que ser bastante convincentes para que la autoría judicial entiende que ha podido ser algo fortuito", ha explicado el periodista.

Los padres defienden su inocencia

Tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez han reiterado su inocencia y aseguran que no han hecho nada para dañar a su hija. "Nos están poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho", declararon. Además, insisten en que todo se trató de un episodio fortuito que aún no logran entender.

Los expertos médicos y forenses continúan analizando la naturaleza del traumatismo para determinar si pudo haber sido causado por un accidente doméstico o si, por el contrario, hay indicios de una posible agresión.

La investigación sigue abierta

Por el momento, el juez no ha impuesto ninguna medida cautelar sobre la menor, quien continúa bajo el cuidado de sus padres. Sin embargo, la investigación sigue su curso y el análisis de las imágenes de seguridad podría ser clave para esclarecer los hechos.

Este caso ha generado un gran revuelo mediático debido a la notoriedad de Anabel Pantoja, sobrina de la cantante Isabel Pantoja, y la preocupación pública por la seguridad de la menor. Mientras tanto, las autoridades insisten en que se llegará hasta el fondo del asunto para garantizar la protección de la niña y determinar con certeza qué fue lo que ocurrió aquel día.

