Un fotógrafo canario capta la vía láctea desde la cumbre de Gran Canaria: "Estuve unas 4 horas para hacer el time lapse"

El fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez Quesada ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un espectacular time lapse de la vía láctea. "Ven, quiero mostrarte algo", así comienza el vídeo que Méndez ha colgado en sus redes sociales. Seguidamente la cámara muestra un plano del monumento del Sagrado Corazón de Jesús, situado en el municipio de más altitud de Gran Canaria, Artenara. La figura se encuentra en lo alto de la montaña de La Cilla y se ha convertido en un popular mirador en la isla por sus vistas privilegiadas.

Desde allí, el fotógrafo canario captaba un cielo brillante y lleno de estrellas que iluminaban la figura y las montañas de la cumbre grancanaria con el Roque Nublo de fondo. "Estaba haciendo una foto con el sol y vi ese Cristo y dije pues oye, aquí se podría hacer la vía láctea de noche", explica el fotógrafo, y aunque dudaba si se vería bien por la contaminación lumínica se llevó una agradable sorpresa porque fue mejor de lo que esperaba: "Estuve unas 4 horas para hacer el time lapse con 900 fotografías".

La carrera profesional de Juan Méndez

Juan Méndez Quesada, de 38 años, es natural de Arrecife, Lanzarote, y reconocido mundialmente por sus fotografías de las Islas Canarias. Ha realizado numerosos reportajes para National Geographic, para la Agencia Espacial Europea (ESA) y para distintos medios de comunicación a nivel nacional. Gracias a sus instantáneas, numerosos lugares de la isla de los volcanes, como el parque Nacional de Timanfaya, la playa de Papagayo, los Jameos del Agua o el castillo de Santa Bárbara son visibles en el mundo entero.

Su trayectoria comenzó en 2018 cuando le regalaron su primera cámara de fotos ya que hasta entonces no tenía cámara profesional pero era un apasionado de hacer fotografías con su teléfono móvil. "Cuando salíamos los amigos, siempre era yo el que sacaba las fotos", cuenta. Cámara en mano comenzó a descubrir los rincones de su isla y a fotografiar sus paisajes.

Su mayor fuente de inspiración fue una fotografía de la luna y decidió dar un paso más allá. Se compró un trípode y comenzó a dedicarle cada vez más tiempo a la fotografía: "Para mi son momentos de paz y tranquilidad, la paz que trasmite estar ahí haciendo lo que te gusta", dice Méndez, que asegura que la fotografía le ha cambiado la vida: "Cada día valoro más las cosas. Veo todo con otra visión".

El fotógrafo lanzaroteño ha pasado en apenas 6 años de ser un mero aficionado a ver sus obras publicadas en medios internacionales: "Para mi ha sido un orgullo que National Geographic se haya fijado en mi fotografía, lo que menos esperaba yo era que eso ocurriera", cuenta Juan Méndez.

"Poder dedicarme íntegramente a la fotografía para mi no hay palabras para describirlo, es muy motivante, estoy orgulloso". Todo comenzó en su isla, Lanzarote, pero poco a poco se ha abierto a viajar por todo el archipiélago para fotografiar el sol y la luna. "Para mi la fotografía es parte de mi vida, mi cámara va conmigo a todos lados. La fotografía me ha abierto muchas puertas, me ha abierto la imaginación", concluye el artista.

