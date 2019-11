La Fiscalía recurrirá la sentencia de la 'Manada de Manresa' que condena por abuso a los cinco hombres que atacaron a una menor de 14 años. Los expertos dicen que la decisión del tribunal se ajusta a derecho mientras no se reforme el Código Penal. Esa reforma se puso en marcha después del caso de Pamplona, pero no se ha aprobado todavía.

Nada más conocerse la sentencia se ha desatado la polémica debido a que los cinco jóvenes han sido condenados por abuso y no por violación. El mismo veredicto se dio también en 2018, en el caso de la Manada de Pamplona. Entonces los juristas pidieron una reforma urgente. Se creó una comisión de expertos que se paralizó tras la convocatoria de elecciones y a finales de año ese grupo envió una propuesta al Gobierno, de la cual los principales puntos a destacar son:

Todos los delitos deben considerarse agresión sexual.

Si participan varios individuos se trataría de violencia o intimidación.

se trataría de Suprimir las multas por penas de prisión.

Sin embargo, el cambio no ha llegado y no se han llevado a cabo modificaciones en la ley. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha manifestado que "si no hay consentimiento, lo que hay es violencia sexual".

"Es necesario un cambio urgente"

Las asociaciones feministas siguen pidiendo urgentemente una reforma. "No podemos demorar más la reforma legislativa", apuntaba una integrante de la asociación. Asimismo, el lunes varios colectivos feministas han convocado una concentración frente al Ministerio de Justicia, unidos bajo el lema: "no es abuso, es violación".