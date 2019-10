'Elvis Pulpus', como era conocido en la red social 'YouTube', publicó una serie de publicaciones durante el año 2017 donde, según la Fiscalía, además de alabar al grupo terrorista ETA y el terrorismo, incitaban a llevar a cabo acciones violentas y las justificaba. Estos vídeos podían visualizarse de manera libre y pública por cualquier usuario de la plataforma. Es por eso que la Fiscalía ha pedido tres años de presión, con inhabilitación absoluta de ocho años y una multa de 15 años a razón de una cuota diaria de diez años, además de la pena de multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros.

En el vídeo titulado 'La llamada de ETA avisando del atentado de Hipercor’, el acusado realiza los siguientes comentarios: “Gora Euskadi libre. Borbón al paredón. Me cago en la puta bandera española. Borbones drogadictos borrachos y puteros deberían ser condenados a trabajos forzosos”. En otro vídeo titulado ‘Resistencia en España-1975’, documental sobre ETA emitido por la televisión holandesa, realiza comentarios de esta índole: “Ojalá que ETA dé buena cuenta de Felipe VI. Gora ETA. Libertad para el País Vasco del imperio fascista español”. En la proyección titulada ‘La historia de ETA en tres minutos’, publicado por Jorge Romancel, el acusado realiza los siguientes comentarios: “Vuelva ETA. Necesitamos más que nunca borrar del mapa a muchos. Empezando por el Borbón borracho y putero seguido de Aznar y de Susanna Griso”. Y un sinfín de comentarios peyorativos hacia la familia Real, políticos españoles y hasta contra la población española.

El acusado también se dirigió a las familias gitanas. Por ejemplo, en el vídeo titulado ‘Familias gitanas de San Martín de Porres’, el acusado realiza los siguientes comentarios: “Trabajad panda de vagos, traficantes y ladrones. No he visto a un gitano trabajando nunca y encima van pidiendo derechos, a veces un exterminio no viene mal”, mientras que en ‘Pedimiento Gitano Pascual y Safira’, expresa “gitanos de mierda. Ratas. Traficantes. Incultos. Vagos. Ojalá os exterminen’’.

Por otro lado, la Fiscalía explica que, tras analizar el teléfono móvil del 'youtuber', se encontraron fotografías con el anagrama de ETA, la bandera del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, de un varón amenazando con un fusil a otra persona con el rostro tapado suplicando por su vida, del investigado en ropa militar y de desconocidos realizando prácticas de tiro.

Por tanto, considera que estos vídeos constituyen un “incentivo indirecto al lector a apreciar de manera positiva la realización de un acto criminal, y tienen como fin desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia” y solicita esta condena para el acusado.