Fiscalía archiva la investigación contra Infancia Libre al no hallar una 'conexión directa' con las denuncias falsas

La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta contra la asociación Infancia Libre a instancias de la Policía ante la ausencia de "datos objetivos" que pudieran llevar a asegurar que funcionaba como una organización ilícita.

En un comunicado, el Ministerio Público argumenta que ha llegado a esta conclusión al no poder establecer una conexión "directa" de muchas de las mujeres que supuestamente interpusieron denuncias falsas contra los padres de sus hijos con la asociación.

Además, esgrime que en la mayoría de los supuestos las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad.

De esta manera, solo ha quedado acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores, "en base a la acusación formulada por la Fiscalía contra" la expresidenta de la asociación y un delito de desobediencia "por la acusación formulada contra" A.M.B", en ambos casos por hechos cometidos cuando la asociación ya había dejado de tener actividad".

Por tanto, señala que el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito "no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía", ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva "ha de ser querida y pretendida por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros".

La investigación se centraba en comprobar la existencia de un entramado del que formarían parte las madres denunciantes, tres profesionales médicos, todos ellos ejerciendo sus funciones dentro del Servicio Público de Salud, dos en Granada y otro en Madrid, y dos abogados que habrían dado cobertura legal a estas actuaciones.

La Fiscalía subraya que dicho entramado "no queda acreditado". Es más, según apunta el fiscal, hace hincapié en que "en todos los casos referenciados no consta dato alguno de que se haya incoado procedimiento judicial, de oficio o por denuncia de particular, por un posible delito de denuncia falsa".

La investigación parte de un oficio que la Policía remitió a la Fiscalía el pasado 19 de julio en el que daba cuenta, entre otras cosas, de que en distintos días habían sido detenidas tres mujeres, todas ellas miembros de Infancia Libre y asesoradas legalmente por los mismos abogados.

Según la investigación, se creó "con el único objetivo de dar cobertura a un grupo de mujeres que deseaban obtener la custodia exclusiva de sus hijos e impedir el contacto de los mismos con sus padres, mediante la interposición de denuncias falsas de posibles malos tratos y/o abusos sexuales".