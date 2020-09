Festival San Sebastián 2020: Woody Allen, películas y todo lo que necesitas saber

El Festival de San Sebastián se celebra un año más en la capital vasca desde el 18 hasta el 26 de septiembre. La 68 edición del certamen estará, indudablemente, marcada por la incidencia del coronavirus. El festival vasco resiste y se ha adaptado a los tiempos para celebrar un año muy diferente pero lleno de películas. La pandemia ya ha provocado la cancelación de grandes eventos como el Festival de Cannes o el South by Southwest Film Festival que estaban previstos para los primeros meses de 2020.

Este año se han tenido que tomar medidas y adaptarse a la situación sanitaria derivada del COVID-19. Pero el Festival de Cine de San Sebastián ya ha pensado en todo para que las proyecciones sean seguras. Entre las novedades más destacadas está el estreno de la nueva película de Woody Allen, una sección oficial de primera categoría, la aparición de varias series y clases magistrales con grandes profesionales.

Woody Allen en San Sebastián

No podía ser en otro lugar. La nueva película del director neoyorquino tenía que estrenarse aquí. “Rifkin's Festival” fue rodada en diferentes puntos de la ciudad y en localidades de Guipúzcoa en 2019. El argumento de este filme trata sobre una pareja estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y queda prendada de la zona y vive diferentes situaciones relacionadas con el mundo del cine. En principio, Woody Allen no acudirá a la premiere pero sí que lo harán varios de sus protagonistas.

Sección Oficial

Las películas candidatas a la Concha de Oro de este año son de primer nivel. Hay 13 películas a concurso además de la citada película de inauguración de Woody Allen y la de clausura, que será “El olvido que seremos” de Fernando Trueba. En los títulos a competición están las últimas películas de los directores Thomas Vinterberg, François Ozon, Pablo Agüero o Naomi Kawase.

Series a escena

San Sebastián también incluye varias series en su programación de este año. En la Sección Oficial nos encontramos con el estreno de “Patria”, una de las series más esperadas del año, basada en la novela de Fernando Aramburu, y con “Antidisturbios” de Rodrigo Sorogoyen. También hay hueco para la proyección de “We are who we are” de Luca Guadagnino.

Clases magistrales

La formación también estará presente en la 68 edición del festival. Este año se fomentan las ponencias online para evitar los actos presenciales y se podrán seguir vía streaming a través de la web del festival las clases magistrales de diferentes profesionales del audiovisual. Nombres como Aaron Sorkin, Francisco Ramos, Ted Hope y Marc Orts serán los protagonistas de estos debates.

Medidas sanitarias

Para adaptarse a la situación actual, el festival ha reducido aforos de todas las sedes y para todas las actividades. También han disminuido el número de proyecciones y de películas respecto de ediciones anteriores del Festival de Cine de San Sebastián. Entre sesión y sesión se seguirá un estricto protocolo de desinfección de las salas. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y la venta de entradas será anticipada y numerada. Los eventos sociales como las fiestas de inauguración y de clausura se suprimirán al igual que las alfombras rojas con público. Por último, habrá un gran refuerzo de cara a la programación online y subirá contenidos actualizados a diario a su web.