Fernando Simón, sobre la subida de casos por Semana Santa: "Podemos frenar lo que pase de aquí en adelante"

Como cada lunes, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha notificado los datos de la pandemia del coronavirus en España, "estamos en 199 casos, va a seguir subiendo. La transmisión que estamos viendo y que veremos esta semana es la que se produjo durante Semana Santa. No podemos frenar lo que ya pasó. Sí que podemos frenar lo que pase de aquí en adelante, podemos evitar llegar a los 250 o a los 300 de incidencia acumulada, aunque la IA va a seguir subiendo poco a poco".

Los datos

Sanidad ha comunicado hoy 22.744 nuevos casos y 197 muertos. La incidencia acumulada sigue al alza y se acerca a los 200 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a 14 días.

ha asegurado en rueda de prensa que hay " un incremento en las Unidades de Cuidados Intensivos. Estamos en una ocupación del 21,6% en camas de UCI. La positividad de las muestras va incrementándose décima a décima".

Datos de Madrid

Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, los datos de la CAM no son falsos: "En la Comunidad de Madrid la proporción de fallecidos respecto al número de casos es similar a la de otras comunidades autónomas. Ha habido más casos, tienen una incidencia más alta. Respecto a si los datos que ha dado son falsos, a mí no me consta. Sí que puede haber algún retraso, pero no creo que ningún servicio de vigilancia en España en ninguna comunidad autónoma esté haciendo ninguna falsificación de datos, en absoluto".

AstraZeneca

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sobre AstraZeneca: "La persistencia de las defensas de la vacuna de AstraZeneca se mantiene cuatro o cinco meses, como mínimo. Por eso tenemos tiempo para valorar cuál sería la mejor estrategia para completar la pauta de vacunación de quien ya ha sido inoculado con AstraZeneca sin tener que correr.

"Hay varias opciones. Se puede dar una segunda dosis de AstraZeneca, con otro tipo de vacuna y se puede no dar una segunda dosis. Tenemos tiempo para estudiar estas opciones. Hay margen suficiente, tenemos tiempo, Lo más sensato es valorar cuál es el efecto de cada una con estudios específicos" ha remarcado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Sobre la vacuna Sputnik

Sobre la negociación de algunas comunidades autónomas y la farmacéutica de la vacuna rusa Sputnik, Fernando Simón ha dejado claro que no le consta que "haya habido una solicitud para España pero sí sé que la Unión Europea está evaluando la vacuna Sputnik, como se ha hecho con otras vacunas. La estrategia de España es ir con la Unión Europea".

"Con las vacunas que están llegando a España y con las que van a llegar, no creo que sea necesario" ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en rueda de prensa.

Estado de alarma

Fernando Simón también se ha pronunciado sobre la finalización del Estado de alarma: "No es bueno plantear ya lo que hay que hacer el 9 de mayo. Tenemos 15 días para poder valorar la evolución y decidir si el toque de queda aporta algo extra. La situación no es la de octubre".