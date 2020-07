Fernando Simón responde sobre sus vacaciones en Portugal: "Es mi vida personal y es de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, compareció este jueves para dar los nuevos datos de contagios, fallecidos y rebrotes de coronavirus en España.

Durante la comparecencia se le preguntó sobre sus vacaciones a Portugal a lo que respondió que "respecto a mis vacaciones me vas a disculpar pero eso es mi vida personal y me parece, lo siento, de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos.

Fuera de eso, no te voy a decir nada más". "Si la gente es medianamente razonable, yo solo he visto una foto, si la gente es medianamente razonable valorará lo que tenga que valorar", añadió Simón poniéndome fin a dicha cuestión.

Simón fue criticado por irse de vacaciones en plenos rebrotes de coronavirus en España y tras las recomendaciones de Sanidad de no viajar si no era necesario.

Durante la rueda de prensa pidió disculpas al sector turístico por sus palabras de este lunes donde indicaba que el hecho de que no vinieran ni turistas de Reino Unido ni Bélgica era un riesgo que nos quitaban. Ante dichas palabras este jueves ha señalado que "no es que tengamos que evitar que vengan turistas pero eso no quiere decir que tengamos los riesgos que van asociados".