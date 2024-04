El fenómeno 'no make-up', la nueva tendencia que luce el rostro al natural sin una gota de maquillaje: "Es un movimiento de protesta"

Menos es más. Ese podría ser el concepto que más define el nuevo fenómeno viral en redes y que apuesta por un rostro al natural. Se trata del trend 'no make-up', llevado a la práctica por celebrities como Elsa Pataky, Shakira o Selena Gómez, entre muchas otras. ¿Qué está pasando con el maquillaje? ¿Está el fenómeno diciendo adiós a los rostros embadurnados de polvos y pinturas?

La médico estética Ofelia Casanueva explica que desde los años 80 hasta la actualidad hemos presenciado una "evolución" desde los maquillajes coloridos y "retoques exuberantes" hasta "la naturalidad más extrema". Ahí está centrada la tendencia, que según la especialista "se debe en gran medida a tratamientos médico-estéticos, aparatología y cosmética por parte de la población general".

"El maquillaje no debe usarse para esconder"

Considera de esta forma que ya tenemos a nuestro alcance todos los recursos para mantener una piel bonita, por lo que no necesitamos recurrir al maquillaje para vernos mejor. Además, la doctora avisa: en caso de que tengamos alguna imperfección cutánea en la cara, debemos tratarlas y no taparlas. "El maquillaje no debe usarse para esconder", avisa Ofelia Casanueva.

Uno de los ejemplos más claros del triunfo ante los focos sin emplear ni una sola gota de maquillaje es el de Pamela Anderson. El pasado 2 de diciembre se celebraron los Fashion Awards en Londres y la actriz acaparó todos los flashes con su rostro limpio y natural. A sus 56 años, dijo que no se había encontrado nunca "más feliz" con su "propia piel". Dijo a los medios que "la autoaceptación y la imperfección son bellos", algo que comparte la médico estética.

Casanueva considera que el fenómeno 'no make-up' supone un "movimiento de protesta" a ese mundo de las redes sociales donde los filtros distorsionan nuestro rostro. Sin embargo, cree que estamos avanzando con tendencias como esta, ya que dejamos a un lado "los cánones establecidos" para buscar "sentirse bien con una misma sin importarnos lo que otros piensan".

Ojo con la cosmeticorexia

Varios expertos han alertado del efecto contario. Es decir, la obsesión de los adolescentes por maquillarse y en definitiva, consumir productos de belleza. Por un lado tiene una vertiente mental y por otro física. De hecho, es considerado un trastorno con nombre propio: cosmeticorexia.

Podría definirse como la compra compulsiva de cosméticos y la adicción que provoca su uso. El peligro está principalmente en desarrollar de forma descontrolada la rutina de cosmética. Hace unos meses, el dermatólogo Raúl de Lucas advertía en el programa Espejo Público de que "un niño o una niña de diez o doce años no necesita la combinación de productos de higiente y maquillaje", ya que pueden ser "irritantes".

Gran parte de la culpa que tiene la expansión de la cosmeticorexia lo tienen las redes sociales. Muchos jóvenes caen en los consejos que dan los influencers más jóvenes en sus vídeos, donde hablan de las últimas rutinas faciales o de su tutoriales para maquillarse. Detrás de esto se esconde un peligro, del que alerta la médico estética Ofelia Casanueva. "Les recomendaría que si deciden maquillarse por ellas mismas, no por encajar ni por gustar a otros, y que sean muy cuidadosas con su rutina de desmaquillado", aconseja.

Coco Chanel aseguró en una entrevista que la naturaleza te regala el rostro que tienes a los 20 años, pero el que tienes a los 50 depende de ti. Por ello, tal y como explica Casanueva, conviene seguir una serie de hábitos para no tener una piel descuidada. Recomienda así tener una alimentación equilibrada, evitar contaminantes y no fumar, pues de lo contario se deteriora el rostro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com