¿Por qué el 13 de febrero se celebra el Día del Soltero?

Pocos despistados quedan que no sepan que el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, sin embargo, son muchos los que todavía no saben que el 13 de febrero es el Día del Soltero.

Fue en 2007 cuando un grupo de jóvenes hartos de no poder celebrar el día de los enamorados por no tener pareja decidieron crear su propia fiesta. No fue entonces una iniciativa pionera, ya que en China a principios de los 90 se empezó a celebrar el día del Soltero el "11/ 11" que en el país asiático se conoce como el día de los cuatro solteros.

Aunque el 13 de febrero es un 'antisanvalentín' en muchos países, la gente que lo celebra no tiene que estar necesariamente en contra del amor, simplemente no quiere quedarse sin celebración por no tener pareja en ese momento.

Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y cada vez más en España son algunos de los países que lo celebran.