Los fans de Maluma, decepcionados con su concierto: "No se te ocurra aparecer por Sevilla"

El pasado martes, la ciudad de Sevilla fue testigo del esperado regreso de Maluma después del nacimiento de su hija, París, al Icónica Santalucía Fest, donde el cantante colombiano prometía una noche inolvidable para sus fans. Sin embargo, la realidad no cumplió las expectativas de muchos de sus seguidores, que se vieron decepcionados por la breve duración del concierto.

Críticas por un espectáculo demasiado corto

El show, celebrado en la Plaza de España, apenas superó la hora, algo que resultó insuficiente para los miles de fans que acudieron con la ilusión de disfrutar de una noche en la que la música sería lo más importante. Los asistentes esperaban mucho más de Maluma después de que las entradas superasen los 130 euros.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de comentarios negativos de muchos de los asistentes al show. Desde la cuenta de Instagram del Icónica Santalucía Fest, muchos seguidores expresaron su frustración. Comentarios como "Concierto más corto que las vacaciones de un preso", "Más corto que un fandango" y "Un poco decepcionada… para una hora tanto dinero…" mostraban cómo era el sentir general de los asistentes. En las críticas también mencionaron el posible uso de playback y las muchas pausas que hizo Maluma durante el concierto: "Decepcionante. 1 hora y 10 minutos de concierto. De las cuales se ha cambiado cuatro veces, muchas paradas, bajada al público, y la mitad de las canciones la ha cantado el público.", comentaban algunos fans.

El descontento de los fans se multiplicó a través de plataformas como TikTok, donde Rocío Cobo, una de las asistentes, publicó un vídeo que se volvió viral donde expresaba su decepción. "Acaba de terminar el concierto de Maluma, una hora de concierto. Aquí está ya toda la peña yéndose", comentaba en su vídeo, que rápidamente acumuló miles de 'me gusta' y comentarios. Rocío, quien pagó 75 euros por su entrada, criticó duramente al cantante y sugiere que no regrese a Sevilla el próximo año.

"El año que viene no se te ocurra aparecer por Sevilla, que no te vamos a esperar con los brazos abiertos ni nos vamos a gastar 75 euros en verte cantar una horita", dijo molesta. El video ha generado más de 6.400 'me gusta' y casi 1.000 comentarios, algunos defendiendo al artista y otros comparando su rendimiento con el de otros músicos.

Altas expectativas por el regreso de Maluma

El regreso de Maluma a los escenarios españoles, después de un periodo de ausencia por el nacimiento de su hija Paris, había generado grandes expectativas. Según fuentes del festival, se vendieron alrededor de 10.000 entradas, esperando una acogida masiva para uno de los artistas de reggaetón más populares a nivel mundial. A pesar de la decepción, algunos asistentes defendieron la energía y el carisma de Maluma en el escenario.

Las quejas se centraron no sólo en la duración, sino también en el alto coste de las entradas y las condiciones climáticas adversas, con temperaturas que superaron los 40 grados. A pesar de los comentarios negativos, Maluma sigue siendo una figura prominente en el mundo de la música, aunque su actuación en Sevilla haya dejado a muchos con un sabor amargo.

