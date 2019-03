Fallece una mujer al explotar bombona de butano en una vivienda de Lleida

Una mujer ha fallecido esta noche al explotar una bombona de butano en una vivienda de Lleida, que ha obligado además a evacuar a una treintena de personas del edificio afectado, según han informado los Bomberos de la Generalitat.



La explosión, a la que ha seguido un incendio, se ha producido sobre las 22.49 horas de ayer domingo en una vivienda del quinto piso del número 5 de la plaza de la Sal, en Lleida, en un edificio de 7 plantas de altura.



La fallecida es una señora de 49 años de edad, y además ha habido tres heridos leves de otra vivienda, por inhalación de humo, que han sido atendidos en el hospital Arnau de Vilanova (Lleida).



Las mismas fuentes han señalado que hay indicios de que la explosión podría ser consecuencia de una manipulación de la bombona, y que se están investigando las causas que la han provocado, pero no se descarta que haya intencionalidad.



A consecuencia de la explosión las plantas quinta y sexta del edificio han quedado totalmente afectadas por el agua y el fuego, y la cuarta ha quedado parcialmente afectada.



De la treintena de personas que han sido desalojadas de su vivienda, algunas han sido realojadas por el ayuntamiento y otras se han trasladado a viviendas de familiares y amigos.



Desde los Bomberos se ha señalado que se tiene que hacer una valoración de los daños del edificio pero que la estructura no está afectada, aunque será el ayuntamiento el que determinará cuando pueden volver a sus casas los vecinos.



Los bomberos han estado trabajando en el lugar de los hechos hasta pasadas las 07:000 horas, después de apagar el fuego, sanear las viviendas y asegurarse de que no quedaba ningún conato de fuego en el edificio.