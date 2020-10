Llevamos meses usando las mascarillas de protección frente al coronavirus, sin embargo sigue habiendo gente que no tiene claro cuáles son las más adecuadas y cómo es el uso correcto para intentar minimizar al máximo el riesgo de contagio de COVID-19. Por ello, la Organización Colegial de Enfermería ha elaborado una infografía y un vídeo animado explicando cómo elegir una mascarilla de tela eficaz.

El primer punto que quieren que tenga claro el ciudadano es que las mascarillas de tela no son un producto sanitario ni tampoco un equipo de protección individual o EPI, por eso no es recomendable utilizarlos en ambientes sanitarios y sin guardar las distancias de seguridad.

Debido a la gran variedad de mascarillas de tela que existen actualmente en el mercado es difícil que el consumidor sepa cuáles son las que ofrecen protección frente al coronavirus, por esta razón, es uno de los puntos en los que se ha incidido en la infografía y el vídeo elaborados por la Organización Colegial de Enfermería.

¿Qué información debemos encontrar en la ficha técnica?

Lo primero que hay que tener en cuenta para adquirir una mascarilla "de tela" es analizar la ficha técnica del producto, ésta debe especificar: que cumple la normativa UNE-EN 0065 (o la homóloga europea -CWA17553-), es decir, que tiene una filtración mayor o igual a 90 de dentro afuera, que está homologada, testada y fabricada según estándar.

Además, debe venir indicado cuántos lavados soporta dicha mascarilla no siendo recomendadas las que soportan menos de cinco. También ha de especificarse la composición, el periodo y tiempo recomendado de uso, nunca mayor a cuatro horas seguidas o intermitentes.

En el vídeo de la Organización Colegial de Enfermería se insiste en la importancia de especificar la eficacia de filtración y respirabilidad.

La Organización Colegial de Enfermería las ha clasificado en función de si su uso está recomendado, las que podrían usarse de forma ocasional y las que no recomienda su uso en ningún caso. Las recomendadas son aquellas que están homologadas, cumplen la normativa y están testadas. Las que podrían usarse de forma ocasional son aquellas que son de elaboración casera, pero se han utilizado los materiales autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es cierto que no están ni homologadas, ni testadas y no cumplen la normativa, pero sí cuentan con los materiales adecuados para protegernos. Sin embargo, las que no deben no deben usarse en ningún caso son las caseras que no empleen los materiales recomendados ni las que se venden en establecimientos comerciales, pero no cumplen la normativa.

Recomendaciones de uso

El primer consejo fundamental a la hora de ponerse la mascarilla de protección frente al coronavirus es lavarse las manos antes y después. Una vez se ha cumplido con este requisito la Organización Colegial de Enfermería recomienda buscar sistemas recordatorios para saber cuándo hay que cambiarlas, cuántos lavados se han realizado.

Además, proponen una serie de soluciones para evitar que se contaminen: guardarlas en bolsas transpirables entre uso y uso, llevar dos bolsas para guardar en una las sucias y en otras las limpias, no utilizar cordones sin funda para colgarlas y manipularlas siempre desde las gomas o tiras.