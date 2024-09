Los expertos alertan del riesgo de abusar de la melatonina en niños: "Es una necesidad de salud pública que se reconozca como un fármaco"

¿Administrarías un antibiótico a tu bebé sin que te lo recetase su pediatra? ¿Cuántas veces te has escondido de tu hijo para comer ese dulce que sabes que a él no le conviene? Los padres de hoy en día están, por norma general, muy concienciados con dar a sus pequeños una alimentación saludable, un consumo reducido de azúcares y unos buenos hábitos médicos. Sin embargo, la alerta que están haciendo resonar los pediatras en los últimos tiempos choca frontalmente con esta tendencia.

Los profesionales sanitarios elevan su voz para concienciar del peligro del abuso de la melatonina en los niños. La alarma llega después de que en Estados Unidos se hayan registrado los primeros envenenamientos por esta causa, pero empecemos por el principio, ¿qué es la melatonina?

Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con el doctor Gonzalo Pin, pediatra coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, y le hemos trasladado todas nuestras dudas para que nos aclare qué está ocurriendo y qué peligro corren nuestros pequeños. "La melatonina es una neurohormona que produce nuestro organismo que tiene varias funciones. La función principal es la coordinación del ritmo vigilia-sueño, pero tiene otras muchas funciones: función antiinflamatoria, antioxidante, estimulante del sistema defensivo. Todos nuestros órganos, casi todos, tienen receptores para recibir la melatonina. De manera que, cuando nosotros tomamos melatonina, no solo la tomamos para regular nuestro sueño, sino que se distribuye por todo nuestro organismo, nos explica el doctor.

Seguro a que todos nos suenan esos anuncios en los que a través de la melatonina nos prometen un sueño feliz durante toda la noche. Es probable también que hayamos visto en supermercados o parafarmacias cajas de estos suplementos ofreciendo un descanso relajante. Hay hasta 160 productos que incluyen melatonina y que se presentan en todo tipo de formatos, desde jarabes hasta gotas, pasando por las gominolas tan atractivas para niños. Cualquier padre que esté leyendo esta noticia sabrá que esa manida frase de "duerme como un bebé" no es más que un eslogan publicitario y que la realidad en muchas ocasiones es que durante los primeros años toca despertarse varias veces durante la noche. La privación del sueño es un auténtico castigo y solo quienes lo sufren de forma continuada entienden que la necesidad de tomar medidas. Es aquí donde comienzan los riesgos, ya que el primer paso que habría que dar es consultar con un especialista para ver si efectivamente nuestro hijo tiene un problema de sueño o simplemente es que es parte de su desarrollo.

Los riesgos de ver la melatonina como una gominola

En lugar de eso, los datos indican que muchas veces tendemos al autodiagnóstico y a la automedicación. "En los últimos 10 años se ha triplicado el uso de la melatonina", advierte Gonzalo Pin, para añadir que ese uso se deriva "casi al 50% entre las indicaciones sanitarias y las que directamente deciden las familias. Y es que en España conseguir melatonina es igual de fácil que comprar unos caramelos para la garganta, ya que se vende sin receta. Y ya si encima vienen en un formato fácil y atractivo para los más pequeños, el problema está garantizado. "Hay que tener en cuenta que en nuestro país la melatonina no está considerada como un fármaco sino como un suplemento nutricional que no necesita receta" y que, por lo tanto, puede ser adquirida por diversos caminos. De ahí la insistencia del doctor Pin: "Es necesario, absolutamente necesario, como una necesidad de salud pública que la melatonina en este país esté reconocida como un fármaco y que esté recetada, especialmente en la infancia, siempre como prescripción facultativa".

"La presentación llamativa para los niños favorece que se puedan producir accidentes"

Aunque la dosificación de la melatonina tiene que ser muy, muy elevada para llegar a ser tóxica, lo cierto es que en Estados Unidos ya se han registrado las primeras intoxicaciones llegando incluso a aumentarse en casi 5 puntos la asistencia en urgencias por efectos secundarios de la melatonina, especialmente por la ingestión exagerada. Gonzalo Pin enumera los síntomas de estas sobredosis de melatonina que pasan por la "somnolencia, vómitos, cefaleas... realmente no son excesivamente graves en el momento, pero nos están avisando de que el sistema no está respondiendo".

El doctor nos aclara que precisamente esa "presentación muy llamativa para los niños sí que favorece que se puedan producir accidentes de sobre dosificación" y subraya, "no tenemos estudios científicos que nos aseguren la seguridad a medio y largo plazo de la melatonina de manera continuada en niños". A la hora de tomar melatonina no solo es importante cuánta se toma sino cuándo se toma. "La forma en la que nosotros descansamos o dormimos es como nuestra huella dactilar, cada uno tenemos una calidad y un tipo de sueño, cada uno tenemos un ciclo biológico un poco diferente. Hoy en día ya sabemos que a lo largo de la vida del ser humano, el inicio de la secreción nocturna de melatonina es diferente siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un adulto o siendo una persona mayor. Pero es que, además, dentro de esas edades no todo el mundo inicia esta secreción de melatonina a la misma hora. Si nosotros administramos la melatonina o la tomamos en una hora circadiana que no es la adecuada, podemos tener mayor posibilidad de efectos secundarios o un efecto paradójico que es dificultar lo que queremos mejorar".

"La forma en la que nosotros descansamos o dormimos es como nuestra huella dactilar"

Pero entonces, ¿cuándo está indicada la melatonina, pues como dijimos al principio, cuando tras un estudio individualizado nos la recomienda el especialista. "Sí, tenemos estudios a largo plazo de su seguridad en niños en situaciones especiales, niños con trastorno de aspecto autismo, niños con TDHA, niños con enfermedades neurodegenerativas... Aquí sí que tenemos estudios que nos indican, por un lado, su eficacia y, por otro lado, su seguridad. En niños neurotípicos, sanos, no tememos estudios a medio largo plazo de las consecuencias de la administración continuada".

¿Qué podemos hacer entonces con un niño que no duerma bien, pero cuyo médico no nos haya indicado melatonina? Pues hay una serie de hábitos relativamente sencillos que el doctor considera un buen punto de partido. "Es relativamente lógico y sencillo. Nuestro reloj biológico tiene como unos reguladores externos y unos internos. Sobre los internos podemos actuar poco, pero sí podemos actuar mucho sobre los reguladores externos".

Reguladores externos

La exposición a los diferentes colores de la luz natural: la luz natural por la mañana es de color cálido, al mediodía es blanca y por la noche cálida. Que los niños estén en contacto con esta luz, bien de manera natural o bien de manera artificial, evitando la luz blanca de las pantallas a última hora del día" es un buen comienzo.

La alimentación: Tener unos horarios de alimentación regulares y no excesivamente tardíos.

La temperatura: Mantener un contraste de temperatura entre el día y la noche de una diferencia de 3 ó 4 grados también favorece el sueño porque nuestro organismo se tiene que enfriar para iniciar el sueño.

Actividad física reglada a primera hora de la mañana y evitar una actividad física excesiva a última hora de la tarde.

La afectividad. Favorecer que las 2 horas previas al inicio del sueño sean un momento más tranquilo .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com