Expedientan a un guardia urbano de Barcelona por desobedecer y llevar una muñequera con la bandera española

El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado un expediente a un guardia urbano por desobedecer una orden y, asimismo, llevar una muñequera con los colores de la bandera española, la cual no forma parte del uniforme oficial del cuerpo.

Según han explicado fuentes de la Guardia Urbana, el expediente se le ha abierto porque el pasado mes de mayo desobedeció la orden de cumplir unas funciones y abandonó el lugar en el que tenía que estar para aparecer en otro, en concreto en la cola de una manifestación a favor de los legionarios.

Además, el agente vestido de uniforme fue captado con una muñequera de grandes proporciones con la bandera española, que, según una portavoz de la Guardia Urbana, "no forma parte de la indumentaria oficial y los policías están obligados a no llevar ningún elemento que no sea de la uniformidad".

La portavoz ha indicado que el expediente, que está en trámite y no finalizado, también se ha abierto porque "no estaba en el lugar en el que debía estar, debía hacer unas funciones y no estaba en el lugar".

El agente expedientado participó en el despliegue que la Guardia Urbana hizo el pasado 28 de mayo durante una manifestación convocada la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios contra la alcaldesa, Ada Colau, para que no fueran expulsados del local que ocupan en los antiguos cuarteles de Santy Andreu.

Según el expediente, un superior le ordenó aquel día que se quitara la muñequera con la bandera porque no era un elemento de la uniformidad y causaba un perjuicio al cuerpo y a su neutralidad, a lo que el guardia, que ahora tendrá que presentar sus alegaciones, presuntamente se negó. Fuentes de la Guardia Urbana han señalado que se actuaría de igual manera si se tratara de cualquier otra bandera o símbolo que no perteneciera al uniforme.