Las "excusas" de los adictos al juego: "No estoy enganchado, no apuesto tanto"

"Yo no apuesto tanto en los juegos de azar, es algo inofensivo para desconectar. No estoy enganchado, pero la verdad, si pierdo veinte euros, hay que recuperar. No apuesto tanto, pero, no me he enganchado, pero, yo siempre tengo un 'pero', miento si pierdo dinero". Así, y con esta canción, comienza #PERO, la campaña realizada por el Ministerio de Consumo para tratar de prevenir las adicciones al juego y alertar sobre sus consecuencias.

Desde sus primeros días como ministro de Consumo, Alberto Garzón ya advirtió de que no iba a dejar pasar ni una sola oportunidad para declarar la guerra al juego y a todas las casas de apuestas, considerando que suponían una merma hacia los más jóvenes. En esta nueva campaña lanzada por su ministerio, pretende concienciar sobre los problemas que genera la adicción al juego y la ruina absoluta que le puede suponer a quienes juegan continuamente.

Según datos conocidos, en España hay aproximadamente medio millón de personas que padecen este trastorno, también llamado ludopatía, y que les genera, de manera inconsciente, una adicción a seguir apostando dinero sin parar. Ello ocurre incluso con juegos donde se hacen apuestas con fichas que no tienen dinero verdadero, pero el ansia por lograr nuevas fichas nos hace gastar dinero real. Poco a poco, esa carga se hace insostenible hasta que la ruina es total.

Preocupa el aumento entre los jóvenes

Uno de los datos más llamativos y preocupantes es el aumento de la ludopatía entre jóvenes menores de 25 años. De hecho, hay menores de edad que juegan pese a que legalmente no lo tienen permitido, por lo que las casas de apuestas, los salones de juego y las aplicaciones destinadas a ello han endurecido sus requisitos para que no se les cuele ningún menor. En el otro lado, como decíamos, están los jóvenes que, aun siendo mayores de edad, representan un porcentaje preocupante.

En caso de que sepamos de una persona que tiene adicciones al juego, debemos recomendarle que acuda al psicólogo o incluso al psiquiatra, para que valore sus problemas de adicción, y cuál puede ser la manera de solucionarlo. Aunque depende mucho de cada caso, sí que resulta recomendable acompañar a la persona en esta fase de transición para poder ayudarla a superar estos males y evitar que vuelva a caer en la misma trampa.