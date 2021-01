Ángela Dobrowolski, ex mujer de Josep María Mainat, permanece en prisión después de que la jueza considerara que supone un "riesgo objetivo" para el productor de televisión. El programa Espejo Público ha tenido acceso a la llamada al servicio de emergencias que hizo Ángela Dobrowolski la noche cuando el productor sufrió un coma hipoglucémico que estuvo a punto de terminar con su vida.

La conversación, en exclusiva

Espejo Público ha tenido acceso a la llamada que podría cambiar el curso de la investigación por intento de asesinato del productor Josep María Mainat.

El productor de televisión acaba de sufrir un coma hipoglucémico, su mujer, Ángela Dobrowolski, llama entonces al servicio de Emergencias 112: "Necesito una ambulancia. Mi marido ha tenido un ataque" se escucha decir a la exmujer de Mainat.

En la llamada, la esposa del productor informa del estado de salud de su marido y se le escucha indicándole a este que respire mientras habla con el operador. "¿Le cuesta respirar o qué le pasa?" preguntan desde emergencias. Ángela contesta, "no, no, parecía que tenía una hipo pero no la tenía. La glucemia la tenía bien".

"Le he visto con los ojos abierto. Ahora con espuma en la boca. "Y está con un espasmo. Le he hablado pero no responde. Él se mueve pero al pellizco no responde" comunica por teléfono la mujer de Mainat a los servicios de emergencias 112. "La ambulancia está en camino, estaré contigo ¿vale?" le responden desde emergencias.

"Tiene los ojos abiertos y las pupilas dilatadas" expresa Ángela Dobrowolski por teléfono a los servicios de Emergencias del 112.

El momento clave

En un momento de la grabación telefónica con Emergencias 112, el operador le pide a la mujer de Mainat que le mida el nivel de azúcar. "52. El cuando nos fuimos a dormir dijo que sentía muy mal. Se durmió normal y luego despertó. Y como estaba mareado le medí el azúcar, 110".

Nacho Abad, colaborador del programa Espejo Público, ha explicado que hay un error de los Mossos en el atestado. "Hay una desviación de 26 minutos en función de la llamada telefónica y lo Ángela del intento de asesinato de su marido. "El titular sería: Ángela le salvó la vida a Mainat" ha asegurado Nacho Abad.

"Ángela sólo tardó tres minutos en llamar al servicio de emergencias médicas" ha afirmado Abad en el programa de Antena3 Noticias. "La hora de la llamada es la hora de la llamada y lo que dice es objetivo".

Intento de asesinato

Josep María Mainat asegura que fue víctima de un intento de asesinato por parte de su exmujer. Desde aquel momento, los dos han comenzado una batalla legal con denuncias que ha llevado a Ángela a prisión.

El programa Espejo Público de Antena3 Noticias ha revelado en exclusiva la llamada de 8 minutos de duración al 112 en la que la ex esposa de Mainat puede que salvara la vida de su marido.