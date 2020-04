¿Evitan las mascarillas caseras contagiarnos de coronavirus?

En España no es obligatorio el uso de mascarillas para salir de casa, estemos o no contagiados por el coronavirus. Esta medida ha sido sondeada por el Gobierno y sí que ha sido tomada por otros países como China.

A pesar de que llevamos viviendo en estado de alarma casi un mes, continúan las dudas sobre cuáles son las mascarillas que sirven para protegernos del virus y evitar contagios.

La primera pregunta que debemos resolver es: ¿Valen todas las mascarillas? La respuesta es no, las que debemos usar son las homologadas. Sin embargo, si no tenemos ninguna mascarilla de este tipo en casa, la mejor opción es confeccionar alguna casera. Más vale disponer de una de tipo casero que no disponer de ninguna.

Una de las mascarillas más utilizadas son las conocidas como mascarillas quirúrgicas, con las que evitamos contagiar el virus a otras personas, pero no evitamos que nos contagien. Por el contrario, las mascarillas con válvula pueden contagiar el virus a los demás, pero no nos contagiaremos nosotros. Las mejores mascarillas son las FFP2, que evitan cualquier tipo de contagio.

Un experimento de unos bomberos argentinos, en el que simulaban un estornudo con desodorante, demostró que solo las mascarillas homologadas impiden que cualquier sustancia pase a través de la misma.

Por lo tanto, lo mejor es disponer de alguna mascarilla homologada pero, en caso de no tener ninguna a mano, lo mejor será fabricar alguna casera.

También es importante tener en cuenta la forma en que nos la quitamos. Debemos cogerla de las gomas por detrás sin tocar la mascarilla, estirar las gomas y sacar la mascarilla hacia adelante.