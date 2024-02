En libertad dos de los 8 detenidos por la muerte de los guardias civiles en Barbate

Es novedad en el caso de Barbate que ha consternado a España entera este fin de semana. El Juzgado mixto número uno de Barbate acuerda dejar en libertad con cargos a los dos hombres que fueron detenidos cuando se desplazaron hasta Sotogrande para recoger en un vehículo a los seis tripulantes de la narcolancha que se llevó por delante a una patrullera de la Guardia Civil ocasionando la muerte de dos agentes durante la noche del pasado viernes.

Por el momento, los otros seis detenidos siguen declarando ante la autoridad judicial desde que llegaron a eso de las 10:30 horas de este lunes.

¿Quiénes son los dos detenidos que han quedado en libertad con cargos? Se trata de dos hombresde 34 y 54 años que cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Se les arrestó el día que tuvieron lugar los hechos como presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.

"No estaban haciendo nada"

Cuando han salido del Juzgado no se han quedado callados. Han dicho que "no estaban haciendo nada", que "no han matado a nadie" y que ellos no iban a bordo de la embarcación.

Entre los otros seis detenidos, se encuentra un vecino de La Línea de la Concepción, que tiene 46 años, y al cual se le conoce como 'Kiko el Cabra'. Presenta antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales. Es quien pilotaría la narcolancha, presuntamente, en el momento del fatal suceso.

También presta declaración J.I.A.B., un varón de 39 años sin antecedentes, pero que acumula numerosas infracciones. Casi todas ellas son por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Hay otro hombre de 24 años que no tiene antecedentes y otros tres de 21, 24 y 28 años con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo. Ahora se enfrentan a dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

Agentes fallecidos

Los agentes de la Guardia Civil fallecidos arrollados por la narcolancha son Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, natural del municipio gaditano de San Fernando, miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS). Tenía pareja y una hija.

David Pérez Carracedo tenía 43 años y es el otro fallecido, natural de Barcelona, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR). Tenía mujer y dos hijos.

Su despedida ha sido muy emotiva. Sus compañeros y familiares le dieron una cálida despedida en la catedral de Cádiz y en la de Pamplona.