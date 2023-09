Eva Amaral habla por primera vez de su decisión de mostrar los pechos en un concierto: "Todas las críticas me dan la razón"

El pasado 13 de agosto, Eva Amaral mostró sus pechos en el Sonorama Festival a grito de "Nadie nos podrá arrebatar la dignidad". Una imagen que se hizo viral. De esta manera, la cantante quería reivindicar la libertad de las mujeres, "para que no nos quiten la libertad", como también expresó.

Ahora, Eva Amaral ha hablado por primera vez desde ese concierto, casi un mes después. Se reafirma y asegura que no se arrepiente de lo que hizo. Cree que todas las críticas que recibe le dan la razón, aunque reconoce que la imagen de ella con sus pechos descubiertos quizá pudo incomodar a todos.

Por encima de todo, la cantante reivindica la libertad de expresión y reconoce que no fue un gesto espontáneo o improvisado. Ha explicado que llevaba días pensándolo y reflexionándolo, y que decidió hacerlo en apoyo a su compañera de profesión Rocío Saiz.

El pasado mes julio, un agente de Policía paró un concierto de Rocío Saiz cuando esta se quitó la camiseta y mostró sus pechos en las fiestas del Orgullo. Eva Amaral quiso solidarizarse con ella de alguna manera. "Me dio pena, me dio la sensación de que se sentía sola y de que el mundo de la música no estaba reaccionando y que no era bastante poner un tuit", ha explicado en una entrevista con Aimar Bretos en la Cadena Ser.

Esa es la razón de que la cantante tomara la decisión de quitarse la camiseta en medio de su actuación, pero no se sintió tan liberada como ella pensaba que se sentiría. "Tuve la misma sensación que cuando iba a la piscina, me quedaba en tetas y la gente venía a insultarme y a pedirme que me cubriera", comentó apenada.

"Me ha llegado muchísimo odio, amenazas, insultos de todo tipo", explicó Eva Amaral, calificando de "aberrante" toda la situación que ha tenido que vivir.

Así fue la reivindicación

Antes de dar paso a su canción 'Revolución' la cantante del dúo Amaral envió el siguiente mensaje reivindicativo en su actuación en el Festival Sonorama: "Por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Bebe... para que no nos quiten la libertad". Un mensaje que acompañó del transgresor gesto de mostrar sus pechos al quitarse la parte de arriba de su vestuario.

"Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", concluyó la cantante.

A continuación, continuó interpretando la canción sin camiseta. Un gesto que suscitó tantas críticas como halagos.