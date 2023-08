Rocío Saiz, sobre el gesto de Amaral: "El que se quede solo con que ha enseñado las tetas no ha entendido nada"

La de Eva Amaral 'a pecho descubierto' se ha convertido en la imagen del fin de semana. Antes de dar paso a su canción 'Revolución' la cantante del dúo Amaral envió un mensaje reivindicativo en su actuación en el Festival Sonorama: "Por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Bebe... para que no nos quiten la libertad". Un mensaje que acompañó del transgresor gesto de mostrar sus pechos al quitarse la parte de arriba de su vestuario.

"Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", concluyó la cantante.

Este gesto responde a otro que protagonizó la cantante Rocío Saiz a finales de junio durante las fiestas del Orgullo. Rocío hizo lo mismo que Amaral, se quitó la camiseta durante un concierto y mostró su pecho. Pero su reivindicación tuvo un final muy distinto: un agente ordenó paralizar la actuación después de que ella enseñara al público sus pechos mientras cantaba 'Como yo te amo', de Rocío Jurado.

"Yo siento belleza, no solo reivindicación"

El programa de Espejo Público ha podido hablar este lunes en exclusiva con Rocío Saiz, que ha comentado el gesto de su compañera de profesión: "Con ese gesto yo siento belleza, no solo reivindicación". La cantante ha comenzado su intervención aclarando que el mensaje no fue solo de Eva Amaral. "El mensaje es de todo el equipo, de la banda, de los técnicos", ha explicado. "Todos colaboraron para que se diera el mensaje", ha asegurado.

En las redes ahora la pregunta que más se hace la gente es: ¿Por qué ese gesto? A esto, Rocío Saiz contesta que "lo de enseñar los pechos no es porque queramos que nos vean los pechos. Es porque queremos tener los mismos derechos que los hombres".

La cantante insiste en que las "armas" de las mujeres son "nuestro cuerpo y las palabras" y que "el que se quede en que solo se ha quitado la camiseta no ha entendido nada".

Rocío Saiz ha recordado su episodio de censura por mostrar sus pechos y ha reflexionado lo siguiente: "Cuando yo me quité la camiseta, me acusaron de desorden público. El día que enseñar un pezón no sea motivo de conflicto, dejaremos de enseñarlo"