En Europa la media de la edad penal es de 14 años, mientras que en EEUU puede ser a partir de 7

Desde el asesinato de James Bulger de apenas dos años producido por dos niños de otros diez años que le arrojaron a las vías del tren y que, desde luego, conmocionó a la opinión pública.

El tiempo no ha extinguido la polémica, más cuando ayer mismo se conoció que en los últimos cinco años más de 600 niños menores de 10 años han cometido algún tipo de crimen. Muchos se preguntan si a esas edades son realmente responsables de sus actos y capaces de valorarlos, por eso hay organizaciones que hacen campaña para pedir que no sean procesados como adultos hasta que no alcancen la mayoría de edad.

En 1993 dos británicos de 10 años salían de un centro comercial cercano a Liverpool llevando de la mano al pequeño James Bulger, de dos, después lo torturaron y lo asesinaron. Fueron condenados a prisión y cuando cumplieron los dieciocho, la justicia les declaró rehabilitados y el Estado les garantizó el anonimato.

Christian Fernandez se convirtió en 2011, con doce años, en el preso más joven de Estados Unidos tras matar a su hermano de dos. La fiscalía pidió cadena perpetua, pero finalmente será liberado en 2018. Allí la edad penal depende de cada estado y los casos de menores los lleva un juzgado juvenil: Carolina del Norte tiene la edad más baja, 7 años, mientras que en Wisconsin encontramos la más alta, 10. En España no habrían ingresado en prisión.

El caso de Barcelona reabre el debate sobre la edad penal en nuestro país. Javier Urra, un psicólogo, explica que "en los casos de homicidio y violación habría que pensar bajarlo a los doce. Son estadísticamente irrelevantes, pero es verdad que la sociedad se queda ahora indefensa y preocupada". Por otro lado Emilio Calatayud, un juez de menores, cree que "no hay que bajar la edad penal, que la edad de 14 años es la adecuada a lo que hay. Lo que quizá habría que hacer es subir otras edades".

La postura del gobierno, de momento, es la de mantener la legislación actual. Rafael Catalá, el Ministro de Justicia, ha declarado que "la sin razón a veces existe, las patologías existen y eso no va a cambiarlo el marco jurídico. Las leyes no cambian las coductas de las personas".

En el entorno europeo la media de edad penal se encuentra en 14 años, y en algunos países, como Inglaterra reciben la crítica de Naciones Unidas por considerarla muy baja. En Europa, la responsabilidad penal a mayor edad se produce en Bélgica y Luxemburgo, con 18 años. Y la más baja la marca Suiza, donde los menores son imputables desde los 7 años.