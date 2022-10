Un estudio concluye interesantes resultados sobre los beneficios de acariciar perros

No es nuevo que interactuar con los perros aporta beneficios a las personas a la hora de afrontar el estrés y la depresión, pero un estudio de la Universidad de Basilea dirigido por Rahel Marti concluye que ver, sentir y tocar canes incrementa los niveles de actividad en la corteza prefrontal del cerebro, que es la zona vinculada a la interacción social.

El estudio se ha publicado en la revista 'Plos One' e indica que el incremento de actividad en la corteza prefrontal persiste incluso cuando el perro no está presente, efecto que no se mantiene cuando en lugar de un animal vivo se usa un peluche.

La metodología del estudio consistió en medir de forma no invasiva a través de la tecnología de neuroimagen infrarroja mientras 19 hombres y mujeres veían a un perro, se reclinaban con el mismo perro contra sus piernas o lo acariciaban. Estas acciones se repitieron con Leo, un león de peluche y se compararon los resultados. Para darle mayor realidad a Leo y conseguir igualar su peso y temperatura se rellenó con una botella de agua.

Los investigadores señalan que serán necesarios futuros estudios para examinar en detalle la cuestión de la familiaridad y si acariciar animales puede desencadenar un aumento similar de la actividad cerebral prefrontal en pacientes con déficits socioemocionales.