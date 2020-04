Estos son los requisitos para pasar de una fase a otra en la desescalada por el coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que la transición entre fases de desescalada por el coronavirus en las provincias no va a estar basada en umbrales "únicos y prefijados", ya que la evolución va a depender de "muchos factores".

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha detallado que el Gobierno va a vigilar muchos criterios para autorizar el cambio de fase a una determinada provincia, como la capacidad asistencial para abordar un futuro nuevo brote, la situación epidemiológica o la capacidad para localizar, aislar y rastrear los contactos de un positivo por Covid-19.

Según ha explicado, las provincias deben poder garantizar que pueden cumplir las medidas de control o que los sistemas de información y vigilancia "son de la calidad adecuada".

Por otra parte, ha apuntado que si el número de reproducción, es decir, el número de contagiados a los que infecta un positivo, es menor de uno como promedio "no se puede plantear la apertura de movilidad o el paso a ninguna fase". Afortunadamente, ha celebrado que "prácticamente todos los territorios están ya por debajo de uno".

"Si no tenemos capacidad de reaccionar ante un posible brote, no podremos abrir porque no hay capacidad de respuesta", ha resumido.