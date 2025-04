Este es el 'kit de supervivencia' que tienes que tener en casa ante un apagón

Eran las 12:33 horas y, de repente, todo se apagó. El lunes España sufrió ese gran apagón que parecía una quimera pero que acabó siendo una realidad. Miles de personas quedaron afectadas por el corte del suministro eléctrico. Tampoco funcionaron las telecomunicaciones. Los viajeros se vieron afectados y muchos quedaron atrapados en los trenes. Otros vieron sus vuelos retrasados. Los negocios cerraron y miles de trabajadores volvieron a sus casas mucho tiempo antes de lo normal.

La recuperación del suministro eléctrico fue de forma progresiva. A las 07:00 horas de este martes ya se había restablecido el 99,95% de la demanda peninsular. Pese a lo anómalo que sonaba un gran apagón. Ha sucedido. Y ante esto, es recomendable disponer en los hogares materiales básicos de emergencia. Disponer de un kit de emergencia y conocer las medidas básicas para actuar puede marcar la diferencia.

Qué tener ante un corte prolongado de electricidad

Agua potable: es importante almacenar botellas o galones

Alimentos no perecederos: hablamos de conservas, frutos secos, galletas o productos que no necesiten cocinado o refrigeración

Medicación esencial: es importante guardar los medicamentos suficientes

Radio a pilas: ante un prolongado apagón, una radio es fundamental para mantenerse informado de lo que está ocurriendo

Velas y linterna: hay que disponer de pilas de repuesto

Cargadores portátiles: esencial disponer de baterías externas para móviles o tablets

Dinero en efectivo: ante estas situaciones, los cajeros podrían no funcionar

Ropa de abrigo, mantas y saco de dormir: un corte eléctrico en días de frío puede ser devastador en caso de no disponer de esto

Kit de primeros auxilios: un kit que disponga de tiritas, analgésicos y todo lo necesario para urgencias

Descartado el ciberataque

Tras muchas especulaciones, Red Eléctrica descarta que el gran apagón eléctrico de este lunes 28 de abril se debiera a un ciberataque. "Hemos podido concluir que no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente".

Ante la pregunta de por qué se ha tardado tanto en confirmar que no se ha tratado de un ciberataque, desde Red Eléctrica han asegurado, según un mensaje que ha leído Susanna Griso en directo en Espejo Público: "No hemos tardado tanto, hemos informado de manera puntual cada vez que había información. Ayer dimos 2 ruedas de prensa y la información que dimos es la que podíamos dar. No vamos a contribuir a las especulaciones o al caos. En cuanto hemos podido confirmar, hemos confirmado".

