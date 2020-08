Con este sencillo truco, puedes comprobar la eficacia de las mascarillas

Todas las comunidades autónomas imponen el uso de mascarillas aunque se mantenga la distancia de seguridad. Esta medida fue aplicándose poco a poco en los diferentes territorios ante los rebrotes de coronavirus que han ido surgiendo en nuestro país.

¿Qué tipos de mascarillas hay?

Usar la mascarilla es necesario para frenar la aparición de nuevos contagios. Sin embargo, existen diferentes tipos de mascarilla que ofrecen más o menos protección y qué sirven para evitar ser contagiado o para evitar que nosotros contagiemos a otras personas. El Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía para conocer qué tipo de mascarilla es la adecuada en función de tu situación frente al coronavirus.

Hay tres tipos de mascarillas: las higiénicas, las quirúrgicas y las autofiltrantes. Las primeras están dirigidas a personas sanas, las segundas enfermas y las últimas, a aquellas personas que estén en contacto con el virus.

Qué eficacia tiene cada una

Un vídeo publicado en la red social 'Tik Tok' por un usuario llamado Vince Limbaring demuestra la capacidad de filtración que tiene cada una de las mascarillas. Para ello, ha utilizado diferentes mascarillas y ha intentado apagar la llama de un mechero soplando a través de ellas. En primer lugar, lo hace sin nada que tape su boca, para quede visible lo fácil que se apaga la llama. Después, se pone una camiseta y ocurre exactamente lo mismo: el fuego se apaga con un solo soplido. Lo mismo pasa con una mascarilla hecha en casa.

Cuando utiliza una de las mascarillas recomendadas por Sanidad, no consigue apagar la llama. Al utilizar una quirúrgica, se puede ver como no apaga la llama aunque sí que la mueve. Sin embargo, con una mascarilla FFP2 (N95) no ni moverla, a pesar de exhalar muy fuerte, al igual que ocurre con la mascarilla 3M VFLEX N95 o con una mascarilla de tela con filtro. Con este sencillo truco casero, podrás comprobar la eficacia de tus mascarillas.