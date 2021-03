Estas son las ayudas para jóvenes que quieren obtener el carnet de conducir

El carnet de conducir representa para muchos jóvenes la libertad de movimientos. Un trámite, un examen, que no es barato. Según un estudio el precio medio para sacarse el carnet de conducir en España se sitúa entre los 665,54 € y los 1.482,05 €. Un ayuda económica siempre viene bien para hacer frente a estos gastos.

Las ayudas que existen

En la actualidad, no existen ayudas a nivel estatal para obtener el permiso de conducir, aunque hace unas semanas, durante la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a invertir parte de la recaudación de las multas de tráfico para ayudar a los jóvenes de hasta 26 años, en paro y sin recursos económicos a sacarse el carnet de conducir.

Aunque no hay ayudas directas o subvenciones desde el Ejecutivo central hay algunas administraciones que emplea parte del presupuesto a ayudar a los jóvenes a obtener el permiso de conducir. Estas son las ayudas

Murcia

El consistorio de Murcia ofrece un paquete de ayudas que se denomina Plan Indi que dedica un presupuesto de 50.000 euros a los jóvenes que quieran obtener los permisos de conducir AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, y D+E. 400 personas pueden recibir hasta 125 euros de ayuda cada una.

Los requisitos para la ayuda son que los solicitantes deberán estar empadronados en Murcia, tener menos de 35 años, y haber sido declarados como Aptos por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas.

El solicitante deberá estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, disponer de DNI o tarjeta de residencia en España y no haber sido beneficiario de otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad.

Galicia

La Xunta de Galicia ofrece ayudas para la obtención del permiso de conducir de las clases B y C destinadas a los jóvenes gallegos. Ofrece ayudas de 400€ para el permiso B y de 650€ para el C con un presupuesto total superior a 761.000€.

Para solicitar las ayudas para el carnet de conducir los jóvenes gallegos deben tener más de 18 años, estar empadronados en Galicia desde hace un año, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y figurar como beneficiarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Málaga

Málaga Conduce es el programa que ofrece 350 ayudas de 100€ destinadas a subvencionar parte de los gastos para obtener el carnet de conducir. Los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años y estar empadronadas en Málaga.

Para solicitar la ayuda para obtener el carnet de conducir, el solicitante debe haber sido declarado apto por la Jefatura Provincial o Local de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas de cualquier permiso, no haber obtenido la misma ayuda con anterioridad, ser titular de una cuenta bancaria y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de cualquier ámbito y de la Seguridad Social.