Estas son las 5 señales que indican que es el momento de cambiar de trabajo

La pandemia de coronavirus además de a la salud, también está afectando al mercado labora. 1 de cada 4 españoles quiere cambiar de empleo por que no se encuentra a gusto con su situación laboral, según los resultados de una encuesta elaborada por Infojobs. Más de la mitad de los encuestados apuesta por cambiar de empleo cada 3 o cuatro años.

El estrés, la irritabilidad o el cansancio son algunos de los síntomas que advierten de que ha llegado el momento de cambiar de empleo. A continuación, un decálogo de los síntomas:

Estrés, irritabilidad y cansancio

Los primeros síntomas son el estrés, la irritabilidad y el cansancio. Cuando no estás conforme en tu puesto de trabajo o no te gusta la labor que desempeñas, los efectos mentales son inmediatamente visibles. Esto se ha visto potenciado por el teletrabajo debido a la falta de desconexión digital.

El estrés se hace aún más notorio cuando el empleado comienza a tener dificultades para dormir o para afrontar otro día de trabajo.

Alrededor del 74% de los españoles son incapaces de desconectar por lo que sus niveles de cansancio e irritabilidad han aumentado, según el último estudio de Cigna.

El tiempo no pasa

Cuando estamos trabajando y mirar continuamente el reloj esperando que la horas pasen más deprisa, pero va demasiado lento. Este tipo de gestos no son buena señal.

Si el trabajador pasa la jornada de trabajo contando los minutos para que acabe, no está aprovechando el tiempo para realizar las actividades de una forma eficiente. Es un signo de que se ve como imposible progresar dentro de la empresa y se recomienda que es el momento de buscar otro.

Según un informe de la agencia Robert Half, el 64% de los encuestados dijo beneficiarse con el "job hopping", es decir, cambiar de empleo cada 3 o 4 años. Esto es clave para el 75% de trabajadores menores de 34 años, que ven así la forma de poder progresar en su carrera profesional.

El trabajo es un tema tabú

Evitar hablar de trabajo con amigos y familiares es otro síntoma de que quizá ha llegado el momento de cambiar de empleo.

No identificarse con los valores de la compañía

Otro síntoma es cuando los trabajadores es el no identificarse con los valores empresariales. Se estaría formando parte de un proyecto que no nos define en lo personal ni en lo profesional.

Cuando se busca trabajo es importante tener en cuenta los valores de la empresa para sentirnos a gusto en el futuro trabajando ahí.

Escasez de oportunidades y bajos salarios

El problema, en ocasiones, no es que nos hayamos equivocado de carrera elegida no sea lo que se imaginaba en principio, sino el no tener buenas oportunidades de trabajo dentro de ese sector. Es por eso por lo que muchos profesionales intentan explorar nuevos caminos. El 48% de las personas ocupadas se plantea mejorar su formación con el objetivo de tener nuevas oportunidades laborales.

La empresa Ironhack, escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva, ha sido la encargada de analizar los 5 factores que indican cual es es el momento en que quizá se debe de cambiar de empleo.