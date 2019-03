Esteban Domingo, virólogo: "Erradicar el ébola es imposible"

P: ¿Se le puede ganar la batalla al ébola?

R: En África es imposible, no sólo por razones científicas sino por razones económicas, sociológicas y políticas. Lo que podemos es ganar la batalla al último gran brote que sembró el pánico a nivel mundial. Podremos llegar a un control basal del virus pero no a su extinción.

P: Pero en el futuro, ¿podrá el hombre librarse de los virus?

R: No cesan de emerger nuevos virus y por tanto, no cesan de ser un peligro para la humanidad. Podemos asegurar que cada año surge un nuevo virus en el planeta y los cambios que realizamos en nuestro entorno tienen mucho que ver en la transmisión y surgimiento de virus.

P: ¿El ser humano interviene en la creación de esos virus?

R: Cuando se quitan los bosques tropicales del Amazonas, se convierten en praderas para ganado. Esto aumenta el número de garrapatas y las garrapatas son un núcleo de transmisión de virus al igual que los insectos.

P: Así que somos, en parte culpables de que haya tantos virus…

R: Otro ejemplo. El fenómeno del 'Niño' aumenta las lluvias en África, estas lluvias provocan que las larvas de mosquitos crezcan en número porque viven en superficies de agua. Con las larvas, los mosquitos aumentan su población y los mosquitos son una vía de transmisión de virus.

P: ¿Podría ocurrir que los virus aniquilaran la especie humana?

R: Es muy difícil que llegue un día en el que los virus lleguen a aniquilar la especie humana, aunque hay autores que sí creen que esto es posible. Yo creo que se va a manterner un equilibrio entre los virus y los seres en los que ellos habitan ya sean humanos, animales o plantas. Tiene que haber un equilibrio entre los virus y sus hospedadores. Los virus necesitan a las células para multiplicarse. Hay una interacción que no se va a decantar munca ni por la ausencia de virus ni por la aniquilación del seres vivos hospedadores.

P: ¿Es tan dramática la situación de la investigación en España como la pintan?

R: Hemos perdido 11.000 investigadores en los últimos cinco años. Los presupuestos en ciencia han bajado un cuarenta por ciento . Además, casi la mitad del dinero del presupuesto no se ejecuta y hay parte del presupuesto que se deduce para ciencia y no lo es. Por ejemplo, la construcción de armamento. Forma parte de un capítulo en el que, a veces, se computa como si fuera investigación.

P: Usted dice que la investigación reduciría gran parte del paro en España...

R: El 20 por ciento de paro que tenemos en España, frente al 7 por ciento de los países del norte de Europa. Se debe a no tener una economía que se base en la ciencia, que es uno de los motores de un país.

P: ¿Cómo viene la gripe este año?

R: Cada vez que viene la gripe no es posible saber si habrá muchos muertos, pocos muertos, si será grave o no será grave. Es impredecible. En España siempre muere gente de gripe. Decir, a nivel mundial, que la gripe causa un millón de muertos no es inusual.