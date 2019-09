El día en el que Marta cumple 4 años es mucho más especial que el cumpleaños de cualquier niña de su edad. Cuando nació tuvo una complicación hepática y a sus padres les dijeron que no viviría más de seis meses.

Más tarde, después de que la pequeña no dejara de empeorar, le diagnosticaron Newuman pick C., una patología casi no investigada al ser considerada una enfermedad rara.

Por eso, sus padres decidieron seguir luchando y por la investigación de esta enfermedad y no solo por Marta.

Miles de personas se sumaron a esta idea con la mano simulando un catalejo donde se ve 'la tierra de la esperanza'.

La solidaridad les ha hecho conseguir el dinero necesario para validar el acceso a una primera fase de investigación.

Ana e Ignacio seguirán su viaje con Marta, que atracará temporalmente este viernes en Madrid en un evento con solidaridad, la que han demostrado muchos españoles en apenas dos meses.