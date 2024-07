Esofagitis eosinofílica, la enfermedad con la que Carlos Solas convive desde hace 15 años: "No tengo calidad de vida"

Carlos Solas, un almeriense de 34 años, sufrió en 2009 un atragantamiento con un trozo de carne. Desde entonces convive con una enfermedad crónica, esofagitis eosinofílica (EoE). Con motivo de este atragantamiento tuvo que acudir a urgencias, allí le realizaron una gastroscopia de urgencia a los tres días, porque el trozo de carne estaba adherido al esófago. "Ahí empezó mi batalla con la alimentación", cuenta.

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta únicamente a un tramo del tracto digestivo, el esófago. "Lo que se produce es una inflamación a base de unas células de la familia de los glóbulos blancos, los eosinófilos", explica Sergio Casabona Francés, médico adjunto del servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario La Princesa. La dificultad para tragar —también conocido como disfagia—, los episodios de atragantamiento o de impactación del bolo alimentario en el esófago son algunos de los síntomas típicos que los pacientes experimentan, dice Casabona.

Solas lleva 15 años sufriendo atragantamientos con la comida, pero no fue hasta 2014 cuando le diagnosticaron la enfermedad y hasta 2021 tampoco recibió tratamiento alguno. Esto se debe a que antiguamente la EoE estaba calificada como una enfermedad rara, pero en febrero de 2022 paso a ser una enfermedad poco frecuente de diagnosticar: "Se confunde muchísimo con problemas de ansiedad, estrés, depresión u otros problemas psicológicos", cuenta el almeriense y añade que "la única manera de diagnosticar esta enfermedad es hacer una gastroscopia con biopsias y analizarlas". Una prueba médica que muchos pacientes deciden no realizar "porque piensan que es como cuando vienen a hacerse una endoscopia de revisión", afirma Casabona.

Esta enfermedad supuso un antes y un después para Solas. "Te cambia bastante la vida", asegura. Además, confiesa que la EoE le ha llevado a tener fagofobia, miedo irracional a comer o a ahogarse con algún alimento. Cuenta que cuando alguien está comiendo algún alimento que le ha hecho tener un episodio de atragantamiento, se tiene que ir. Esta situación le ha provocado no hacer planes sociales. Por lo que no solo sufre físicamente, sino también psicológicamente.

La vida social que caracteriza a España está rodeada por la comida y eso, Solas, no puede hacerlo con normalidad. "No tengo calidad de vida", asegura. A este almeriense tardaron seis años en diagnosticarle lo que tenía. Sin embargo, "no te explican qué es la enfermedad y qué riesgos tienes si no eres tratado", añade.

Con motivo de su lucha, Solas ha querido ayudar a muchas personas que se encuentran en su misma situación o que acaban de ser diagnosticados con EoE: "Cuando llevas seis meses solo comiendo papilla y ves que tu vida se desmorona, piensas que hay más personas que están como tú, perdidas y sin explicación".

¿Hay solución para la esofagitis eosinofílica?

La esofagitis eosinofílica tiene solución, aunque su cura no tiene fecha. Es decir, las personas que la sufren son tratados para vivir con ella de una manera más fácil. Además, Casabona afirma que existen varias soluciones, donde las endoscopias son las más frecuentes. De estas se pueden dar de dos maneras:

Tratamiento endoscópico de urgencia: se utiliza cuando los pacientes llegan con una impactación y no son capaces de vomitar el alimento ni que el alimento progrese al estómago.

se utiliza cuando los pacientes llegan con una impactación y no son capaces de vomitar el alimento ni que el alimento progrese al estómago. Tratamiento endoscópico de rescate: es para aquellos pacientes que a pesar de que utilizan un tratamiento que es efectivo para disminuir la inflamación, persisten con el esófago más estrecho en algún punto, incluso en todo el esófago. Cuando se da esto se tiene que recurrir a hacer dilataciones endoscópicas.

También existe un tratamiento médico que trata la inflamación, el cual se basa en tres pilares: dos son farmacológicos que buscan tratar la inflamación, la consecuencia; y uno es dietético, que intenta tratar la causa.

El método dietético es el más atractivo, pero también el que más tiempo lleva para dar con alguna solución, ya que "no existen pruebas médicas en ningún sitio del mundo que te puedan hacer un análisis en sangre, pelo o lo que sea y nos diga qué alimentos nos produce la inflamación. Hay que hacer un tratamiento de ensayo, error", aclara el médico.

Casabona puntualiza también que la EoE "es una enfermedad benigna, no va a generar un tumor. En el peor de los casos puede que cada vez tragues peor, pero lo que no podemos hacer es ponerte un tratamiento que te deteriore más la calidad de vida que la propia enfermedad, no tiene ningún sentido".

Cerca de 45.00 personas sufren esofagitis eosinofílica (EoE)

Aunque la EoE es una enfermedad poco frecuente de diagnosticar, Solas no es la única persona que la padece. Cerca de 45.000 personas están diagnosticadas con ella, pero se espera que en 2050 haya más personas con EoE.

