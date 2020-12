Las escenas de calles masificadas en el Puente que preocupan a Sanidad

Más de diez meses de pandemia del coronavirus y se siguen viendo imágenes vergonzosas. Este puente de diciembre se ha podido ver por las calles a personas sin mascarillas, ni distancia social. Unas imprudencias que hacen estallar a los sanitarios.

Porque no son solo las fiestas ilegales. Este fin de semana se han vivido aglomeraciones en el Metro de Madrid y en sus calles. No ha sido la única ciudad. En Sevilla aunque aumentaron los controles también se vivieron momentos de aglomeraciones.

Además de por las celebraciones del Día de la Constitución, el puente de diciembre ha estado marcado tradicionalmente en España por el inicio de un periodo típicamente navideño, por las compras y por las aglomeraciones en las zonas más céntricas y comerciales de las principales ciudades españolas.

Los médicos explican que el mayor peligro se da en las zonas cerradas, como bares o casas particulares. "Me preocupa más el interior de locales que estén muy llenos a pesar de normativa", explica Tato Vázquez, coordinador de Urgencias en Hospital do Salnés.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que las medidas para evitar la propagación del virus en Navidad son "muy drásticas", pero su éxito dependerá de la responsabilidad ciudadana porque no se puede controlar lo que sucede en todos los hogares.



"No podemos poner un policía en cada casa", ha subrayado Illa en la presentación de la campaña publicitaria del Ministerio de Navidad para unas navidades seguras.



Ha garantizado que las medidas para la Navidad son "ajustadas a la realidad" para "no dilapidar lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo", pero ha reconocido que se podrán modificar si la evolución de la pandemia es mala.