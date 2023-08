Escándalo en Trevélez por un vídeo en el que se puede ver al alcalde volcando un contenedor

La polémica está servida en la localidad granadina de Trevélez, una de las más importantes de la Alpujarra. El escándalo radica en un vídeo que circula por redes sociales en el que se puede reconocer a su alcalde, Adrián Gallegos, empujando y volcando un contenedor de basura repleto de bolsas con desechos en una calle de Busquístar. Segundos después de esta imagen, Gallegos se va corriendo en tono de risas, acompañado de dos personas -según él, menores de edad en el momento de la grabación-, dejando la calle en un lamentable estado.

Las reacciones no se han hecho de esperar. Incluso el propio regidor del PP ha pedido perdón tras lo sucedido a través de sus perfiles oficiales en redes sociales en los que se puede leer el siguiente mensaje: "Pido disculpas por lo sucedido. Es un acto que no volverá a ocurrir, del cual ya he pedido disculpas y se ha colocado todo en su lugar", declaraba en su publicación.

Un perdón que no ha sido suficiente para el partido en la oposición. Desde el PSOE piden más explicaciones e incluso su dimisión. En una nota de prensa este miércoles, el partido ha pedido a Gallegos que "explique de verdad cuándo se produjo" este vuelco e "inmediatamente después dimita".

Hasta la fecha se desconoce si, en el momento de la grabación, Gallegos era ya alcalde o no de Trevélez. Puesto que ocupa desde 2021. Ya fue candidato del PP a la alcaldía en 2019, cuando en el anterior mandato su partido suscribió un pacto de gobierno con Ciudadanos. De esa manera, la alternancia, como habían acordado, se materializó en 2021, momento en el que se convirtió en alcalde. En las pasadas elecciones de mayo ha obtenido la mayoría para gobernar.

Por su parte, el regidor asegura que los hechos se produjeron antes de la pandemia, en el año 2019, y que después volvió a colocar todo en su sitio. Por otro lado, gran parte de los vecinos de la localidad no quieren pronunciarse sobre el tema o darle mayor importancia. Dicen que "no es para tanto".