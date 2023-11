Se entrega el joven de 19 años que robó una pistola a un Ertzaintza

Este lunes sobre las 17 horas se ha entregado en la comisaría de Deusto el joven de 19 años que robó una pistola a un ertzaina en la vivienda particular de este en Barakaldo. En las próximas horas pasará a disposición judicial.

Tenía antecedentes por robo con violencia

El chico, que robó un arma cargada, estaba desaparecido desde el sábado y tenía antecedentes por robo con fuerza, hurto, allanamiento de morada y atentado a agentes de la autoridad, además de por violencia de género. Debido a esto último los agentes tuvieron que reforzar la seguridad de su expareja.

Desde este mismo sábado el operativo de búsqueda se centró en las inmediaciones de Barakaldo, incluyendo la calle Zubileta. Los agentes encontraron la mochila en la que antes había estado el arma de juego, que no era la oficial sino otra que el agente tenía en su casa, no obstante, ahí no estaba la pistola.

Su expareja era víctima de violencia de género

El responsable de Seguridad aseguró que la expareja del ladrón era "víctima de violencia de género y estaba calificada con un nivel de gravedad elevado", por ese motivo la Policía vasca intensificó sus medidas de protección.

No obstante, la búsqueda no había dado resultado hasta hoy, cuando el joven de 19 años se ha presentado en la comisaria de Deusto, donde pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Incautada una pistola a un militar

Precisamente este fin de semana, la Policía Nacional intervino también una pistola a un alférez del Ejército del Tierra, destinado en la Academia General de Zaragoza en las protestas frente a la sede nacional del PSOE. La intervención se produjo sobre las 22:00 horas. Al alférez se le intervino la pistola con su guía de pertenencia y la TIP.