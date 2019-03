La prohibición de entrar con perros en las playas andaluzas divide a los bañistas

La Junta de Andalucía ha decidido que impondrá multas de unos 400 euros a los dueños que incumplan la ley. Esta toma de decisión mantiene a los bañistas divididos a favor o en contra de la entrada de animales domesticos a las playas. Se ha emitido una circluar recordando la normativa. En el resto de España, cada ciudad decide sus restriccones.

Andalucía ha decidio prohibir el acceso a todas sus playas a los animales domésticos. Además impondrá multas de hasta 400 euros a los dueños que inclumplan la ley. La decisión ha dividido a los bañistas. La junta de Andalucía ha emitido una circular recordando la normativa vigente: Prohibida la presencia de animales domésticos en toda la costa andaluza, incluso en las playas que, hasta ahora estaban habilitadas para ellos.

Los vecinos están divididos con esta normativa, sobretodo en la provincia de Cádiz, que llegan a concentrarse en contra de la ley. "Se otorgan los ayuntamientos la potestad de habilitar estas playas, y sobretodo aquí en la provincia de Cadiz, solicitamos que se habiliten playas para el esparcimiento canino", comenta un vecino a favor. "A mí es que me gustan, a mí no me estorban los perros la verdad", añade otra vecina gaditana.

Sin embargo, también hay bañistas en contra que deefienden las condiciones higíenicas y sanitarias de las zonas de baño, razones a las que también se posicionan a favor de la normativa. "Que los excrementos y esas cosas hay que estar pendiente de ello y recogerlo", dice una vecina. "Los niños pueden coger los excrementos y llevárselos a la boca", añade un bañista.

Lo que está claro, es que a los caninos también les gusta bañarse o tomar el sol. Pero a partir de este verano, Andalucía sanciona con multas de hasta 400 euros. Y en el resto de España, cada ciudad costera decide sus restricciones. Las multas pueden oscilar desde los 100 hasta los tres mil euros. Por ello se recomienda consultar la normativa antes de dar estos paseos.