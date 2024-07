Un enorme cerdo se pasea a sus anchas por un barrio de Las Palmas y ensucia las calles con sus excrementos

Se pasea libremente por la calle como si fuera un perro o un gato callejero. Pero lejos de ser la típica mascota, se trata de un cerdo. Un cochino que tiene dueño. Su propietario le tiene como animal de compañía y el cerdo sale por las calles de Tiziano y Doctor Vicente Navarro Marco en Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, como si tal cosa.

Los vecinos del barrio están muy molestos porque llevan viendo al cerdo, desde hace meses, solo por la calle. Dicen que es de otro vecino que se trasladó a una de las viviendas de esta zona residencial. El animal no es pequeño y ellos sospechan que se trata de un cerdo negro vietnamita.

El problema es que el animal pasea sin control y defeca a sus anchas en la calle, lo que genera serios problemas de limpieza y falta de higiene en el barrio. Esta situación ha generado numerosos problemas, principalmente relacionados con la limpieza y los malos olores. Pero eso no es todo, los vecinos de esta zona de Tafira Alta aseguran haber visto otros dos marranos, uno de color blanco y otro gris, además de varios perros.

El cerdo vietnamita está prohibido como mascota

Los vecinos aseguran que en varias ocasiones le han pedido al propietario que recoja los excrementos, pero no lo hace. Desconocen si sus animales tienen los correspondientes controles veterinarios, pero lo que no pasa por el veterinario son los malos olores que tienen que soportar. "Una peste tremenda", dicen los vecinos, "no podemos salir a la calle". El cerdo vietnamita se ha convertido desde hace años en un popular animal de compañía, pero ha pasado a ser catalogado como especie invasora en España desde 2020 y prohibida como mascota desde 2022.

A diferencia de otros cerdos, al vietnamita le gusta estar limpio, no le gusta tener su lugar para dormir y comer junto al que hace sus necesidades. Y en verano le gusta chapotear en el agua. Otra diferencia es la de la carne, en su apariencia y sabor. La de la raza vietnamita también se considera sabrosa. No sabemos si su propietario lo querrá para comer o solo lo tiene como mascota. Pero lo que es seguro es que, si algún vecino descubre su potencial gastronómico, igual no tiene duda en hacerlo "desaparecer" de las calles de esta zona residencial de la capital grancanaria.

