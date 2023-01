Encuentra las fotos de su comunión gracias a esta petición Facebook: "Tengo una peque a la que me gustaría enseñársela"

Son las 20:39 del 9 de enero de 2023. María de Carmen Barreiro, una madre que no es una gran entusiasta de Internet ni las redes sociales, decide subir una publicación a su Facebook. En ella, pide ayuda: "este es el recordatorio de mi comunión, por desgracia no tengo ninguna foto". Así comienza un texto donde escribe que no cuenta con fotos de su comunión y que le gustaría poder encontrar alguna: "ahora tengo una peque a la que me gustaría enseñársela el día de mañana".

Ese es el principal motivo por el que Mary quiere recuperar las fotos de su comunión 33 años después. Su hija comienza a preguntarle cómo era de pequeña y a punto de celebrar su primera comunión, quiere enseñarle cómo vivió ella ese momento. Era un 10 de junio de 1990, del que la protagonista no tiene fotos porque dos semanas antes enfermó de varicela. A pocos días de la fecha señalada, se recuperó y sus padres tenían bastantes cosas ya en la cabeza como para acordarse de quién haría las instantáneas.

"Hola, si no me equivoco, mi hija hizo la comunión el mismo día". Ese es uno de los más de 40 comentarios que tiene la publicación. María-Lu fue la salvadora de Mary, adjuntó una foto de grupo y allí, en la esquina derecha estaba ella: "Pregunta en foto Rañó si pueden tener algo". Y esa advertencia de su nueva amistad virtual dio sus frutos.

"Ayer encontramos la foto que le interesaba, una de grupo, ya la llamamos para decírselo". Así de claro nos lo cuenta Carmen, de Rañó Fotografía e hija de Rosita Rañó, la mujer encargada del reportaje fotográfico de la comunión de María del Carmen.

"Ya quedamos en seguir buscando en los negativos para encontrar fotos de ella sola o con su familia..., seguro que hay", dice Carmen, quien apunta que "antes se hacían muchas fotos porque eran muchos niños, unos 20 o 30 en la misma iglesia". Ahora, a María del Carmen Barreiro solo le queda volver a agradecer a las redes el poder recuperar lo perdido. Hizo lo mismo con un peluche de su hija y la jugada le salió bien. Con las fotos la cosa no va mal.