El encendido discurso de Elisa, una alumna premiada de la UCM, contra Ayuso: "¡Pepera, los ilustres están fuera!"

Elisa María Lozano se ha convertido en la mejor alumna de la promoción de 2022 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, este premio a la excelencia académica no lo quiere "para absolutamente nada", tal y como ella misma ha reconocido, ya que la misma institución ha galardonado también a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso como 'alumna ilustre'.

La joven estudiante ha aprovechado su discurso para criticar el nombramiento de la líder del PP madrileño. "No sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. Hoy es un día muy triste porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad de la que yo estoy orgullosa. y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra. Yo no quería venir y lo he hecho para aprovechar mi discurso", ha explicado.

En su intervención Lozano también ha lamentado que "esta manifestación se va a manipular y esto es Ciencias de la Información, no de la Desinformación". Para terminar, ha recordado a Ayuso que "los ilustres están fuera", en referencia a sus compañeros. "La Complutense es increíble, la Complutense son mis compañeros que están fuera manifestándose y que yo quiero que se les dé más nombre porque son los ilustres de verdad, y mis profesores que de verdad enseñan a los alumnos, que están con nosotros", ha agregado.

Bandos divididos por el nombramiento

Por otro lado Ayuso, tras recoger su galardón, ha afirmado que "nunca" pidió "ser una persona elegida", pero que a pesar de ello ha sido un "orgullo" recibir tal distinción de la institución a la que considera como su casa y en la que pasó siete años estudiando Periodismo. "Nunca pretendí que me regalaran ningún título, como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio, como todos, como uno más", ha dicho.

Sobre las protestas que se han llevado a cabo en las últimas horas por su premio, la presidenta madrileña ha comentado que el único objetivo era el de "impedir que recibiera este reconocimiento y participar libremente en este acto".