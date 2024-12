Una empresa que servía comida en mal estado a colegios se encarga de los menús para migrantes en un centro de Tenerife

Más de 41.000 migrantes han llegado este año 2024 a Canarias en cayuco. Una cifra récord que ya supera todo el año 2023, cuando alcanzaron las costas canarias 39.713. La mayoría de ellos son trasladados a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, conocidos como CATE. Estos centros tienen por objetivo recibir a los migrantes en las primeras horas a su llegada, para poder facilitarles alimentos, asistencia médica o proceder a su traslado a un centro hospitalario a aquellos que así lo requieran, así como proceder a su identificación.

Los CATE son gestionados por el Estado, por el Ministerio del Interior. Uno de esos CATE, el más numeroso con capacidad para más de 2.000 personas, se encuentra en Tenerife. Es el Campamento de Las Raíces. Aquí se atienden diariamente a los migrantes que llegan en cayuco a otras islas, que luego son trasladados hasta aquí. En Las Raíces reciben alojamiento, estancia y comida. Normalmente, de la comida se encargan las empresas de catering.

El Gobierno de España ha adjudicado el servicio de comedor de Las Raíces a una empresa que fue sancionada por repartir productos en mal estado en colegios y residencias de mayores en Madrid. Se trata de la empresa sevillana Plataforma Femar SL, que acumula multas de más de 58.000 euros por distribuir menús con pollo y pescado podridos, productos caducados y frutas y verduras pasadas.

La compañía también fue multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 2,44 millones de euros por liderar cárteles que manipulaban licitaciones públicas. Su propietario, Fernando Marín, fue condenado por el Supremo por apropiarse de fondos en un comedor militar. En este contexto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación por este asunto.

"Es el Estado el que tiene las competencias. Tengo que lamentar esta situación, por qué los controles han fallado", dice el presidente. "Nosotros no somos competentes, son los Ministerios del Interior y de Migraciones, junto con la Delegación del Gobierno en Canarias, los que se encargan de hacer estas adjudicaciones, no entiendo por qué no advirtieron de las denuncias", denuncia Clavijo. Por eso "hemos pedido explicaciones de por qué no han hecho los controles para que los alimentos que llegan a estas personas estén en buenas condiciones. Personas que ya vienen huyendo del hambre y la miseria en sus países".

Pendientes de la reunión Estado, PP, Canarias y Ceuta

El presidente canario también ha confirmado que la nueva reunión con el Gobierno central, el presidente de Ceuta y el PP para la reforma de la Ley de Extranjería tendrá lugar este jueves 5 de diciembre, aunque aún no han fijado hora. "Canarias sigue enfrentándose en solitario a este fenómeno migratorio. Hemos superado el año 2023 con creces, que fue año récord de toda la serie histórica de los últimos 30 años, y seguimos sin tener la respuesta", dice Clavijo.

