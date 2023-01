La emotiva y dolorosa carta a los Reyes Magos de Ana Obregón : "La vida de Elena no fue en vano"

Ana Obregón perdió a su hijo Aless hace 3 años por un sarcoma de Edwing, en mayo de 2020. Son las terceras navidades sin él, además de las primeras sin su padre, que falleció en septiembre y sin su madre que murió el pasado mes de mayo del 2021. No son unas fechas fáciles para la actriz, que no ha dejado de lado su coraje para aferrarse a la lucha por la investigación contrar el cáncer.

El último golpe que ha recibido Ana Obregón ha sido la perdida de la influencer y su amiga, Elena Huelva, algo que sumió a la sociedad en un profundo dolor.

La carta a los Reyes Magos

Ana ha aprovechado las fiestas navideñas para poder lanzar un reivindicativo y desgarrador mensaje a la sociedad. Una carta a los Reyes Magos con un destinatario concreto, el Gobierno y en especial Pedro Sánchez. La misión de sus dolorosas palabras es conseguir más dinero para la investigación contra el cáncer. "No os pido nada porque ya lo perdí todo" añadía Obregón llena de dolor en su carta.

La presentadora ha escrito este texto a los Reyes Magos para que la investigación sea uno de los objetivos de este año en España. La consternación después de que muriese Elena Huelva ha aumentado las reivindicaciones por la necesidad de unas mejoras en medicina. El sarcoma de Edwing, la enfermedad que tenían Aless y Elena, es un tipo de cáncer extraño del que apenas se conoce un tratamiento definitivo, ya que; la investigación es muy escueta.

Su mensaje

A través de Instagram la actriz ha querido trasladar su tristeza a su Majestades, los Reyes de Oriente.

"Queridos Reyes Magos: No os pido nada porque ya lo perdí todo. La vida de mi hijo no fue en vano. La vida de Elena no fue en vano. La vida de tantos anónimos tampoco. Por eso os pido que hagáis llegar esta carta al gobierno. @sanchezcastejon Porque necesitamos dinero para investigar el cáncer. La investigación salva vidas. Muchas fundaciones como la de mi hijo financiamos ensayos e investigación. Pero se necesita más. Por ellos. Por tantos que con su partida tiñeron nuestro universo de rojo. Espero que con vuestra magia os hagan algo de caso. Eternamente agradecida Majestades".

Ana ha puesto en marcha la creación de una fundación bajo el nombre de su hija, para conseguir fondos y descubrir tratamientos para esta y otras patologías.

La publicación de Ana Obregón ya suma más de 124.212 'Me gusta'. La presentadora mandó un mensaje por la misma vía a la valiente luchadora, Elena Huelva, "Eres una lección infinita de vida, como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer", aseguraba la actriz. "Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing". "Tus ganas han ganado. Gracias, Elena, por tanto", finalizaba.